Пограничник "Руд" сегодня обучает не только тактической медицине, но и тому, как овладеть собой в экстремальной ситуации. И в этом сходство его сегодняшней работы с его первой актерской профессией, рассказывает 24 Канал в рамках программы "Кордон.UA".

Как попал в Морскую охрану?

"Руд" прошел путь от одесского дворика и съемочной площадки – до службы в Морской охране. В его детстве были скрипка вместо гитары, карате вместо улицы и танцы вместо беззаботных одесских вечеров. И на первом месте всегда была дисциплина.

Времени погулять на улице не было. Иногда гулял, а потом в возрасте 15 – 16 лет появилась театральная студия. Благодаря танцам, на меня обратили внимание на Одесской киностудии, и пригласили на пробы – сняться в рекламе,

– вспомнил пограничник.

Он прошел кастинг и впервые появился на экране – в рекламе. Далее его периодически приглашали на съемки в различных фильмах. Однако 24 февраля 2022 года его жизнь кардинально изменилась.

"Утром меня разбудила мама и сказала: "Сынок, началась полномасштабная война". Потом раздался звонок: "Андрей, нужна помощь". Так в моей жизни появилась волонтерка", – объяснил "Руд".

Сначала ему звонили по поводу того, чтобы, например, передать лекарства, построить логистику, а потом его деятельность масштабировалась. Он работал с различными организациями как в Одессе, так и в других городах.

Однажды "Руд" попал, по его словам, в "очень адреналиновую ситуацию", когда человеку требовалась срочная медицинская помощь. Однако все, что у него было – лишь аптечка. Тогда он четко осознал: знать в теории мало, нужно действовать уверенно и без паники.

В той ситуации я имел аптечку, ребята, которые рядом со мной, – тоже, но мы не знали, что с ней делать. Тогда договорился с высшими инстанциями, что, когда вернусь, буду заниматься усиленно тактической медициной, ведь это очень важно,

– отметил пограничник Морской охраны.

Он прошел курс по тактической медицине, научился сам и начал преподавать ее волонтерам, которые работали вместе с ним. Это было очень важно, как заметил "Руд", потому что они постоянно выезжали в места, где было неспокойно. Впоследствии он посетил большое количество классов по тактической медицине от ведущих организаций в Украине, потому что понимал – это его миссия.

В конце концов "Руд" начал службу в Морской охране Госпогранслужбы.

"В конце обучения мне сообщили, что я присоединяюсь к большому отдельному третьему рангу "Подолье" (корабля – 24 Канал). Я знал уже катер "Гриф", но он был маленький. Для меня это было невероятно. Там я внедрял периодически занятия по тактической медицине. Но мне хотелось большего. И однажды звонок: "Хотим предложить вам должность старшего инструктора", – заметил пограничник.

Какое медицинское средство должно быть всегда у каждого?

"Руд" считает, что очень важно на корабле отрабатывать определенные сценарии, например, эвакуацию из машинного отделения. Там есть ограничения по передвижению, и нужно это отработать, когда имеешь идеальные условия. Потому что, когда что-то случится, то обычно начинается паника, если этого навыка нет.

"Важно использовать то, что есть рядом, например, пожарный рукав. Благодаря ему человека можно легко вытащить и с форпика, и с ахтерпика, и с других частей корабля. Но это надо отработать, попробовать это сделать хотя бы несколько раз", – подчеркнул он.

Есть вещь, о которой пограничник может говорить безостановочно. Он считает, что у каждого человека в любых условиях всегда должен быть в кармане турникет. Может быть тихо, тревоги нет, но вдруг что-то случилось. И чтобы не бегать, не искать аптечку, потому что понятно, что ты все время с аптечкой не ходишь, турникет, по его словам, должен быть под рукой.

"Руд" уверен, что даже самым стойким нужен крепкий тыл, поэтому его самая большая мотивация – его близкие и их поддержка. Он советует всем ребятам, которые служат, держать контакт с близкими людьми. Связь с ними очень помогает держаться.

Для меня первый круг – это моя дочь. Хотелось бы больше времени с ней проводить, но с нашей службой это трудно. Также я встретил любовь, мы вместе уже более трех лет,

– поделился "Руд".

Когда-то он работал в кадре, а теперь – находится за кадром чужих историй спасения. Его работа – сделать так, чтобы в решающий момент кто-то овладел собой, чтобы турникет затянули вовремя, чтобы панику победила уверенность. Сегодня, вероятно, это его самая важная роль.