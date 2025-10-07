Пограничники тщательно проверяют корабли, направляющиеся под десятками флагов разных стран, чтобы в случае необходимости пресечь вражеские планы. О том, как происходит мониторинг судов и с какими ситуациями справляются морские пограничники, рассказал 24 Канал в рамках программы "Кордон.UA".

Как пограничники проверяют иностранные суда?

Когда морские пограничники получают информацию о том, что одно из иностранных судов взяло курс в сторону украинской территории. Однако, чтобы попасть в наши воды, корабль должен пройти тщательную проверку.

Пограничники направляются к кораблю на катере Морской охраны. На этот раз они осматривают на борту одного из гражданских судов, которое направляется из Турции в один из портов Одесской области.

Для того чтобы провести тщательный осмотр, нужно хорошо разбираться в строении такого типа судов. Поэтому группа пограничников разделяется – пока один из военных проводит проверку экипажа, двое осматривают сам корабль.

Инспекция судна начинается с носа – форпика. Нужно посмотреть все возможные закрома, где могут скрываться нелегалы, оружие, наркотические средства и все, что запрещено законом.

Далее пограничники движутся с носа к корме, где должны проинспектировать компрессор и танковые части корабля.

Машинное отделение – часть корабля обычно могут прятаться нелегальные лица, ведь там много углов, пайолы, где можно замаскировать наркотические средства, оружие.

На борту корабля, инспектируемого, находится около двух десятков моряков: двое граждан Индии, остальные – филиппинцы.

В то же время иностранцы относятся с пониманием к таким проверкам. Привык к ним и капитан корабля Герман Джуниор, который за более чем 20 лет жизни на море, знает все нюансы. По его словам, никаких проблем не возникает, ведь документы в полном порядке.

На самом деле мы очень рады, что мы здесь. Для нас всех это новое место и это честь быть в Украине. Поэтому имеем только положительные впечатления,

– подчеркнул капитан.

Какие корабли могут задержать пограничники?

Командир корабля Морской охраны Владислав Лазаренко считает, что такие меры являются крайне необходимыми, ведь на борту обычных сухогрузов может быть то, что в нынешних условиях угрожает безопасности Украины.

Особое внимание обращаем на каюты команды судна, поскольку там могут быть спрятаны летательные аппараты, которые могут быть использованы для разведки нашей территории. Также акцентируем на нелегальной перевозке пассажиров, пребывании на борту гражданских судов граждан, которые не имеют надлежащих документов и не относятся к команде,

– подчеркнул Лазаренко.

Под особым вниманием морских пограничников судна, направляющиеся из российских портов в молдавский порт Джурджулешты.

Командир корабля Морской охраны отметил, что сначала проводится общий мониторинг, отмечаются потенциально опасные суда и проводится их сопровождение от начала следования румынской территории, полностью вдоль украинской границы.

Мы никому их не передаем и самостоятельно проводим сопровождение во избежание подрывной деятельности сопредельных территорий. И таким образом обеспечиваем Молдове дополнительный контроль и мониторинг всех подозрительных моментов,

– пояснил он.

В то же время не является редкостью, когда пограничникам приходится задерживать корабль. По словам Владислава Лазаренко, такая ситуация произошла с судном, следовавшим из оккупированной Херсонщины, пытаясь вывезти оттуда зерно.

В апреле 2025 года этот сухогруз был задержан. Впоследствии следствие установило, что в конце 2024-го судно доставило из порта Севастополь около пяти тысяч тонн украинской пшеницы, незаконно вывезенной с временно оккупированной Херсонщины.

Его перевозки пытались замаскировать, мол, судно шло под флагом одного из азиатских государств. Именно таким образом работает так называемый российский "теневой флот", который враг активно использует для хищения украинских ресурсов.

Поэтому каждый осмотр судна – это обеспечение того, что планы врага будут разрушены. Спокойствие в украинских водах – это ежедневная, невидимая, но чрезвычайно важная работа моряков-пограничников.