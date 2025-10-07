Прикордонники ретельно перевіряють кораблі, що прямують під десятками прапорів різних країн, щоб у разі необхідності присікти ворожі плани. Про те, як відбувається моніторинг суден та з якими ситуаціями справляються морські прикордонники, розповів 24 Канал у межах програми "Кордон.UA".

Як прикордонники перевіряють іноземні судна?

Коли морські прикордонники отримують інформацію про те, що одне з іноземних суден взяло курс у бік української території. Однак, щоб потрапити у наші води, корабель має пройти ретельну перевірку.

Прикордонники прямують до корабля на катері Морської охорони. Цього разу вони оглядають на борту одного з цивільних суден, яке прямує з Туреччини до одного з портів Одещини.

Для того щоб провести ретельний огляд, потрібно добре розумітися на будові такого типу суден. Тому група прикордонників розділяється – доки один з військових проводить перевірку екіпажу, двоє оглядають сам корабель.

Інспекція судна починається з носа – форпіку. Потрібно подивитись всі можливі закрома, де можуть ховатися нелегали, зброя, наркотичні засоби та все, що заборонене законом.

Далі прикордонники рухаються з носа до корми, де мають проінспектувати компресор та танкові частини корабля.

Машинне відділення – частина корабля зазвичай можуть ховатися нелегальні особи, адже там багато кутів, пайоли, де можна замаскувати наркотичні засоби, зброю.

На борту корабля, що інспектується, перебуває близько двох десятків моряків: двоє громадян Індії, решта – філіппінці.

Водночас іноземці ставляться з розумінням до таких перевірок. Звик до них і капітан корабля Герман Джуніор, який за понад 20 років життя на морі, знає усі нюанси. За його словами, жодних проблем не виникає, адже документи в повному порядку.

Насправді ми дуже раді, що ми тут. Для нас усіх це нове місце та це честь бути в Україні. Тому маємо тільки позитивні враження,

– наголосив капітан.

Які кораблі можуть затримати прикордонники?

Командир корабля Морської охорони Владислав Лазаренко вважає, що такі заходи є вкрай необхідними, адже на борту звичайних суховантажів може бути те, що в нинішніх умовах загрожує безпеці України.

Особливу увагу звертаємо на каюти команди судна, оскільки там можуть бути сховані летальні апарати, які можуть бути використані для розвідки нашої території. Також акцентуємо на нелегальному перевезенні пасажирів, перебуванні на борту цивільних суден громадян, які не мають належних документів та не належать до команди,

– підкреслив Лазаренко.

Під особливою увагою морських прикордонників судна, що прямують з російських портів до молдовського порту Джурджулешти.

Командир корабля Морської охорони зазначив, що спочатку проводиться загальний моніторинг, зазначаються потенційно небезпечні судна і проводиться їхнє супроводження від початку слідування румунською територією, повністю вздовж українського кордону.

Ми нікому їх не передаємо і самостійно проводимо супроводження задля уникнення підривної діяльності суміжних територій. І у такий спосіб забезпечуємо Молдові додатковий контроль та моніторинг усіх підозрілих моментів,

– пояснив він.

Водночас не є рідкістю, коли прикордонникам доводиться затримувати корабель. За словами Владислава Лазаренка, така ситуація сталася із судном, що прямувало з окупованої Херсонщини, намагаючись вивезти звідти зерно.

У квітні 2025 року цей суховантаж було затримано. Згодом слідство встановило, що наприкінці 2024-го судно доставило з порту Севастополь близько п'яти тисяч тонн української пшениці, незаконно вивезеної з тимчасово окупованої Херсонщини.

Його перевезення намагалися замаскувати, мовляв, судно йшло під прапором однієї з азійських держав. Саме в такий спосіб працює так званий російський "тіньовий флот", який ворог активно використовує для розкрадання українських ресурсів.

Тому кожен огляд судна – це забезпечення того, що плани ворога будуть зруйновані. Спокій в українських водах – це щоденна, невидима, але надзвичайно важлива робота моряків-прикордонників.