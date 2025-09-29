Одним із найскладніших викликів для військових наразі є східна ділянка фронту – Куп'янський, Краматорський і Покровський напрямки. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, інформує 24 Канал.
Яку тактику на фронті зараз застосовує Росія?
Росіяни активно застосовують малопіхотні групи для просування до українських позицій та наступу. Паралельно ворог використовує комбіновані атаки безпілотниками, а саме FPV-дронами з оптоволокном, мінометами, артилерією та авіацією, зазначає Демченко.
Це серйозні виклики для наших підрозділів, однак розвідувально-ударні безпілотні комплекси, зокрема "Фенікс", застосування артилерії та підтримка інших прикордонних підрозділів дозволяють нам утримувати позиції та знищувати сили ворога,
– наголосив речник.
Що відомо про інші ділянки фронту?
Попри відсутність бойових дій на північному кордоні із Росією, Чернігівщина, Сумщина та Харківщина потерпають від регулярних обстрілів ворога.
За словами Демченка у цих областях щодня фіксують близько сотні ударів із застосуванням усього наявного озброєння противника.
Росіяни обстрілюють не лише військові об'єкти, а й прицільно б'ють по цивільних населених пунктах. Мирне населення відчуває постійний тиск та руйнувань з боку росіян, повідомляє Андрій Демченко.
Що відбувається на східній ділянці фронту: останні новини
- На Куп'янському напрямку російські війська намагаються втримати позиції. Та через обмежені ресурси ризикують відступити та зазнати поразки.
- Покровський напрямок є найскладнішим на фронті. Противник залучає усі свої ресурси: живу силу та техніку, та попри це українським військовим вдається тримати свої позиції.
- Російські солдати скаржаться на командування, мовляв, їх відправляють у Покровськ на "м'ясні штурми" без відповідного забезпечення та фінансових виплат.