Несмотря на напряженный график работы и огромную ответственность, настроение у моряков-пограничников – боевое. Работа на камбузе корабля Морской охраны кипит с самого утра, передает 24 Канал в рамках программы "Кордон.UA".

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Пока готовится еда, у кока Василия есть минутка, чтобы позвонить жене.

"Есть готовлю ребятам, картошку запекаю с мясом, хлеб режу", – сказал жене Василий.

Времени, чтобы связаться с семьей, не так и много. Обычно – это считанные минуты, чтобы просто услышать голоса родных. О нормальном выходном в семейном кругу, как в мирные времена, – моряки уже не вспоминают, ведь на войне выходных нет.

Заместитель командира корабля Морской охраны Андрей Яворский отметил, что времени, чтобы поехать навестить семью, не хватает. Военные не бывают дома месяцами – по полгода.

То осмотры иностранных судов – приходишь с осмотров, сразу дежурство в ПВО. Думаешь: "Сейчас подежурил – ляжешь спать". А тут – тревога. Только тревога закончилась, ложишься – экстренная подготовка корабля к боевому походу. И ты вообще не спал,

– рассказал Яворский.

Времени – 2 минуты

Во время воздушной тревоги у экипажа есть 2 минуты, чтобы прибыть на боевой пост. За время войны это доведено до автоматизма.

Поднявшись на ходовой мостик, Юрий, оператор ПЗРК, за 10 секунд должен привести вооружение в боевую готовность №1. К возможным угрозам морские пограничники готовы каждую секунду.

Тренировки на корабле проводятся чуть ли не ежедневно. Они отличаются разве что тематикой. Большинство задач уже отработано на практике – в реальных боевых условиях.

"Борьба за живучесть, с пожаром, с водой, отражение средств воздушного нападения противника. Даже отрабатывались в ордере с привлечением других единиц – кораблей, катеров ВМС – нападения десантных операций России, отражение корабельных атак", – отметил заместитель командира корабля Морской охраны.

Моряки рассказывают, что с приходом большой войны служба в море усложнилась в десятки раз. Об обычных графиках и планах до победы можно забыть.

"В мирное время все было по плану, был нормированный рабочий день. Сейчас – это непозволительная роскошь тоже. После войны будем отдыхать", – отметил Андрей Яворский.

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Война застала еще в детстве

Война моряка-пограничника Даниила застала на родной Луганщине, когда ему было всего 13 лет. Свои первые в жизни обстрелы он прекрасно помнит, поэтому полномасштабное вторжение для парня не стало неожиданным.

"Я многое там увидел, и для меня это не новость. Это более серьезная и большая фаза войны. Ты уже был собран, потому что ты знал, что как надо делать при тревогах, обстрелах еще с 2014 года", – рассказал Даниил.

Военный гордится, что в такое нелегкое для страны время он вместе с побратимами защищает украинское море.

Я здесь, можно сказать, проживаю свои лучшие годы и делаю лучшие вещи. До 22 лет я никогда не видел моря, а здесь – я приехал в Одессу, управляю кораблем, выполняю боевые задачи, защищая свою семью. Прежде всего, свою жену, которая находится тоже здесь, в Одессе. Для меня – это честь, я счастлив за это,

– сказал моряк-пограничник.

Боевой настрой

Крылатые ракеты, вражеские самолеты, беспилотники и морские мины не дают покоя ни военным, ни гражданским. Но несмотря на постоянные угрозы, моряки-пограничники ежедневно делают все, чтобы Украине было хоть немного спокойнее и в море, и в небе

"Люди уставшие, но настроены решительно. Как они говорят: "Не мы эту войну начали, но нам ее заканчивать". Такой настрой у коллектива", – сказал заместитель командира корабля Морской охраны.