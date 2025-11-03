Морские пограничники регулярно проходят отработку нужных навыков на полигоне в условиях, максимально приближенных к боевым. О том, как происходила одна из их тренировок, рассказывает 24 Канал в рамках программы "Кордон.UA".

Почему в подразделении нет случайных людей?

Пограничники отдела специальных действий Морской охраны Госпогранслужбы проводят тренировки несмотря на погодные условия и находясь в полной амуниции. На полигоне отрабатываются вероятные атаки дронов, звучат взрывы гранат и появляются вражеские сбросы. Это репетиция настоящего боя.

В состав подразделения входят люди, что еще в 2022 году не знали, как выглядит автомат Калашникова и что он стреляет. А сегодня это подготовленные и опытные военные. Такой, как техник ВСД, имеющий позывной "Рыцарь".

На сегодня мое личное достижение – спектр оружия, которое я держал в руках. Оно отличается от советского, от украинского производителя, натовских вариантов, стандартов. Много оружия, которое я держал в руках, из него могу и умею стрелять, адекватно его использовать, разобрать, отремонтировать, посмотреть, обслужить. То есть это уровень, это рост для меня прежде всего,

– подчеркнул он.

В этом подразделении нет случайных людей, ведь требования к кандидатам очень высокие. По словам командиров, им нужны те, кто имеет цель, является дисциплинированным и готов работать в команде.

Прежде всего человек должен быть правильных моральных принципов, физически подтянутый и знать, чего он хочет от своей дальнейшей жизни. Люди без цели нам не нужны,

– отметил командир ВСД "Мудрый".

У каждого из морских пограничников, конечно, своя судьба. Некоторые ранее проходили службу в других подразделениях, а кто-то пришел из гражданской жизни. Однако их всех объединяет готовность к бою и доверие команде.

"Служить в отделе специальных действий – это уже повод для того, чтобы похвалиться. Это действительно боевое подразделение, которое постоянно проводит подготовку к бою, тренируется. Отрабатываются полеты БПЛА, роторного типа, регулярно осуществляются тренировки на полигонах. Это уже является поводом для того, чтобы гордиться", – отметил заместитель начальника ВСД "Зеленый".

Что действительно мотивирует морских пограничников?

Несмотря на ежедневные тренировки и готовность к боевым выходам, бойцы отдела специальных действий считают, что их главная сила прежде всего в побратимстве и доверии друг к другу.

Коллектив формировался со временем. Если человек не подходит, мы его отсеиваем. Руководство понимает, что подразделению нужны мотивированные, обученные люди. Поэтому если человек не проявляет желания, от него нет отдачи, то руководство принимает меры. Таким образом мы подбираем действительно достойных собратьев. Я им полностью доверяю, к ним не страшно повернуться спиной,

– объяснил "Зеленый".

Для военных, по их убеждению, мотивацией является не награды и награды, а что-то личное – защита семьи, друзей или родного города.

Нас мотивирует то, что и всех, кто в 2022 году принял решение присоединиться к Силам Обороны Украины. Цель – понятна всем – достижения справедливости в нашем мире, которой очень мало. Здесь два варианта: или мы все выезжаем за границу, или нас просто стирают с поверхности земли,

– сказал командир ВСД "Мудрый".

Война постоянно меняется, совершенствуется и тактика врага – также. Именно поэтому морские пограничники должны ежедневно становиться сильнее. Каждая тренировка для них – это реальный бой, ведь только тот, кто быстрее учится и стремится преодолевать сложные испытания, в конце концов, приближает Украину к Победе.