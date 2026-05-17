Соответствующее заявление она сделала 16 мая во время конференции по безопасности в Таллинне. Детали передает Politico.

Смотрите также Жители Приднестровья могут стать гражданами России: Путин подписал указ

Что сказала Майя Санду о планах Путина по Приднестровью?

Она убеждена: Россия использует раздачу паспортов как инструмент для мобилизации большего количества людей в оккупационную армию.

Вероятно, им нужно больше людей, чтобы отправить их на войну в Украину,

– сказала она.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

Президент добавила: вероятно, Путин будет угрожать Молдове – якобы Кишинев раздает свои паспорта. И на это были причины.

"С начала войны в Украине большинство людей из региона получили молдавское гражданство, потому что чувствовали себя безопаснее, имея гражданство Республики Молдова, а не гражданство России", – объяснила Санду.

Зеленский тоже убежден, что Россия ищет новых солдат

Соответствующее заявление он сделал 16 мая. Украина подумает, как ответить – вместе с Молдовой. Поскольку Путин явно хочет захватить не только Донецкую область.

С какими областями Украины граничит Приднестровье?

Это Одесская и Винницкая области.

Относительно Винницкой области заместитель главы Офиса Президента Павел Палиса 8 апреля заявил: у россиян появились планы создать буферную зону со стороны Приднестровья.



Показываем Приднестровье, Молдову и Украину на карте / Фото Depositphotos

Обратите внимание! 4 мая Оперативное командование "Запад" заявило: стремятся существенно усилить оборонительные возможности юго-западной границы Украины. В планах – построить эшелонированную систему защиты, которая бы позволила оперативно реагировать на любые провокации или явные проявления агрессивных действий со стороны самопровозглашенного непризнанного сателлита России. Командующий группировки войск "Запад" Владимир Шведюк обсудил с командирами состояние боевой готовности, обеспечения, а также развитие инженерных укреплений и дорожной инфраструктуры.

Есть ли угроза для Одесской области из Приднестровья сейчас?

Александр Мусиенко, военнослужащий Сил ТРО ВСУ, 16 мая рассказал Радио NV, что раздать паспорта еще мало. Важно то, что россияне будут делать дальше, ведь их непризнанный анклав отрезан от поставок, там нет границы с Россией. Да и местные не горят желанием воевать с Молдовой или Украиной.

Чтобы вести какие-то действия, нужно иметь соответствующие ресурсы, а их надо каким-то образом завозить. Чтобы вести масштабные действия, нужна постоянная поддержка логистическая. Там этого нет. К возможным каким-то терактам, провокациям Украина готова. У нас постоянно ведется мониторинг активности,

– объяснил Мусиенко.

Он отметил, что путинский указ рассчитан скорее на психологический эффект. За неимением достаточных военных ресурсов и возможностей Россия все равно символически маркирует эту территорию своей и намекает: от идеи проложить сухопутный коридор к непризнанному Приднестровью не отказались. И Путин будто сигнализирует, что имеет планы воевать за юг Украины, чтобы отрезать Украину от Черного моря.

Напомним, 22 апреля 2022 года в российском минобороны заявили: хотят "установить полный контроль над Донбассом и Южной Украиной". То есть над Херсонской, Одесской, Николаевской, Запорожской областями и даже Днепропетровщиной. Оккупанты видели в этом возможность получить "еще один выход" в Приднестровье – мол, там притесняют русскоязычных.