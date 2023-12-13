Про це 24 Каналу розповіла громадська діячка Ірина Федорів, прокоментувавши дії навколо скандального законопроєкту №5655. Рік тому його намагалися просунути через парламент, тепер все хочуть ухвалити через Кабмін.

До теми Теорія еволюції Дарвіна і реформа містобудування у форматі законопроєкту 5655

Чим небезпечний цей законопроєкт

Як розповіла Федорів, в разі ухвалення постановки Кабміну забудовники буквально отримають можливість робити все, що захочуть. Культурна спадщина, зелені зони опиняться під загрозою.

Багато важливих пам'яток зараз не внесені в електронний кадастр. Тобто забудовник міг прийти, взяти ділянки, приватний експерт дає дозвіл. А потім забудовника не зупиниш. Будуть штрафи, які для забудовників є мізером. Тут, по суті, спрацювала "картельна змова". Частина законотворців працюють з топовими забудовниками та створюють для них правила,

– зауважила Федорів.

Важливо, що проти цього законопроєкту об'єдналися як громадський сектор, так і медіа з органами місцевого самоврядування.

Зверніть увагу! Згідно з цим законопроєктом контроль та нагляд за містобудівельниками мали передати приватним органам контролю, хоча зараз це мають робити місцеві органи самоврядування. Існує загроза, що це спричинить "бум" для самовільного будівництва без оформлення права власності.

Що відбувається зараз

Варто нагадати, що 13 грудня 2022 року парламент таки підтримав цей законопроєкт, який лобіює голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк. Тоді навіть частина однопартійців не хотіла голосувати за цей законопроєкт, тому довелося залучати голоси від "опзжшників".

Важливо, що Європарламент закликав президента Володимира Зеленського не підписувати цей законопроєкт. Адже там не враховані інтереси усіх сторін. Зеленський дійсно не підписав законопроєкт і не заветував його. Минув рік – і тепер ці зміни хочуть провести через Кабмін.

Зараз сподіваються, що "нахрапом" візьмуть Кабмін. Але найбільша підстава в тому, що завтра в Брюсселі розглядатимуть питання нашої євроінтеграції. Це чудові аргументи для опонентів, які гратимуть нам в мінус. Якщо опоненти кажуть, що є корупційні ризики, а ми 13 грудня, за день до зустрічі, таке чудимо… То це не просто гра на користь забудовників. А шкідництво нашим інтересам та євроінтеграції,

– підкреслила Федорів.

За її словами, ключові дві особи, які просувають ці зміни: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк та віцепрем'єр-міністр Олександр Кубраков.

Законопроєкт №5655: коротко