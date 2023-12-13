Так, журналісти звернули увагу на постанову, в якій повідомляється про згоду уряду з пропозицією Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, очолюваному віцепрем'єр-міністром Олександром Кубраковим. Мовиться про реалізацію експериментальних проєктів у сфері містобудівництва.

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Документ – калька скандального закону № 5655

Сам документ містить 232 сторінки. Як зазначають журналісти, він – калька скандального закону № 5655 про містобудівництво. Джерела повідомляють, що відповідну постанову вноситиме прем'єр-міністр Денис Шмигаль з голосу.

Розгляньмо детальніше саму постанову. Вона охоплює порядок реалізації експериментального проєкту:

щодо надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки;

відповідного проєкту щодо розроблення, погодження, а також проведення експертизи проєктної документації на будівництво;

експериментального проєкту щодо набуття права на виконання як підготовчих, так і будівельних робіт, а також прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів;

щодо здійснення державного архітектурно-будівельного контролю.

Розробники постанови вважають, що мета експериментальних проєктів – спрощення, доступність, прозорість, зниження корупційних ризиків під час надання адміністративних та інших послуг у сфері будівництва. А також побудова прозорої й ефективної системи державного архітектурно-будівельного контролю та державного архітектурно-будівельного нагляду.

Також відповідною постановою визначають строк реалізації експериментальних проєктів. Мовиться про два роки. А координатором експериментального проєкту виступає Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

Водночас учасниками експериментальних проєктів є як фізичні, так і юридичні особи, що діють на території України. Форма власності не має значення.

А от фінансування експериментального проєкту здійснюється завдяки бюджетним коштам та іншим джерелам, котрі не заборонені чинним законодавством.

Зауважимо, що у звіті Єврокомісії про умови вступу України до ЄС зафіксували, що закон № 5655 Володимир Зеленський підписати не може. Відтак, 13 грудня у Кабінеті Міністрів можуть здійснити порушення як Конституції, так і законів, намагаючись обійти позиції європейців.