Так, журналисты обратили внимание на постановление, в котором сообщается о согласии правительства с предложением Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры, возглавляемого вице-премьер-министром Александром Кубраковым. Речь идет о реализации экспериментальных проектов в сфере градостроительства.

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Документ – калька скандального закона № 5655

Сам документ содержит 232 страниц. Как отмечают журналисты, он – калька скандального закона №5655 о градостроительстве. Источники сообщают, что соответствующее постановление будет вносить премьер-министр Денис Шмигаль с голоса.

Рассмотрим подробнее само постановление. Она охватывает порядок реализации экспериментального проекта:

о предоставлении градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка;

соответствующего проекта по разработке, согласованию, а также проведению экспертизы проектной документации на строительство;

экспериментального проекта по приобретению права на выполнение как подготовительных, так и строительных работ, а также принятие в эксплуатацию законченных строительством объектов;

по осуществлению государственного архитектурно-строительного контроля.

Разработчики постановления считают, что цель экспериментальных проектов – упрощение, доступность, прозрачность, снижение коррупционных рисков при предоставлении административных и других услуг в сфере стройки. А также построение прозрачной и эффективной системы государственного архитектурно-строительного контроля и государственного архитектурно-строительного надзора.

Также соответствующим постановлением определяют срок реализации экспериментальных проектов. Речь идет о двух годах. А координатором экспериментального проекта выступает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры.

В то же время участниками экспериментальных проектов являются как физические, так и юридические лица, действующие на территории Украины. Форма собственности не имеет значения.

А вот финансирование экспериментального проекта осуществляется благодаря бюджетным средствам и другим источникам, не запрещенным действующим законодательством.

Заметим, что в отчете Еврокомиссии об условиях вступления Украины в ЕС зафиксировали, что закон №5655 Владимир Зеленский подписать не может. Следовательно, 13 декабря в Кабинете Министров могут осуществить нарушения как Конституции, так и законов, пытаясь обойти позиции европейцев.