Верховная Рада нашла новое оправдание, почему долго не публиковали стенограмму с заседания профильного комитета от 28.11.2022, где обсуждалась "реформа" градостроительства.

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Верховная Рада пытается оправдать "засекреченность" стенограмм

Бывший депутат Юрий Левченко напомнил, что по предварительному запросу с просьбой предоставить копии указанных стенограмм в аппарате Верховной Рады ответили, что заседания проводились в режиме видеоконференции, поэтому стенограммы не велись и видео нет. Однако согласно Закону "О комитетах Верховной Рады Украины" стенограмма заседания является обязательным документом. Впоследствии стенограммы опубликовали в сети. А теперь Верховная Рада пытается объяснить, почему не сделала этого сразу.

В новом запросе по стенограммам аппарат ВР выдвинул еще одну версию того, почему стенограммы не были доступны изначально.

В прошлый раз причиной называли просто отсутствие стенограмм. Но теперь, по версии аппарата ВР, во всем виновными оказались блэкауты.

Оказывается, видеозаписи для стенограмм якобы не смогли сделать по техническим причинам, потому что по стране были блэкауты – постоянные перебои с электроэнергией не позволили сделать запись… Комитет проводит заседание в режиме видеоконференции на платформе ZOOM. Проведение заседания, согласно протоколу, обеспечивают сразу девять работников Секретариата. Заседания в интернете проходят без всяких сбоев, но видеозапись заседаний через интернет сделать было невозможно по техническим причинам, потому что блэкауты,

– написал Левченко.

При этом он добавил, что аппарат ВРУ признал, что размещенная нами ранее одна из нужных стенограмм (от 28.11.2022) настоящая, но это "черновик стенограммы".

Так что сначала в аппарате ВР заявили, что стенограмму заседания вообще не вели, а потом заявили, что не смогли вести ее по техническим причинам. Впоследствии стало известно, что стенограмма существует, но в статусе "монашки", поэтому не является официальным документом и не подлежит предоставлению в ответ на запрос о публичной информации.

Кроме этого, по словам Левченко, Офис генпрокурора отказался вносить в Единый реестр досудебных расследований данные по ч. 2 ст. 357 (угон, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Они не уверены, что есть признаки преступления, потому что, мол, может, просто Верховная Рада нарушила Закон Украины "О доступе к публичной информации" и соврала, что стенограмм нет. Поэтому идите в суд требуйте у ВРУ предоставить стенограммы, а не обвиняйте Шуляк в том, что стенограмм нет, потому что она приказала их уничтожить,

– сказал он.

Юрий Левченко заявил, что отказывая в возбуждении дела, прокуратура нарушила 214 статью Уголовного процессуального кодекса Украины, в которой указано, что они обязаны начать расследование по обращению. На прошлой неделе в суд было подано обращение, чтобы заставить ОГП расследовать сокрытие стенограмм парламентского комитета.