Верховна Рада знайшла нове виправдання, чому довго не публікували стенограму із засідання профільного комітету від 28.11.2022, де обговорювалась "реформа" містобудування.

Дивіться також Верховна Рада відправила у відставку Гутцайта з посади міністра молоді та спорту

Верховна Рада намагається виправдати "засекреченість" стенограм

Колишній депутат Юрій Левченко нагадав, що на попередній запит із проханням надати копії вказаних стенограм в апараті Верховної Ради відповіли, що засідання проводилися в режимі відеоконференції, тож стенограми не велися і відео немає. Однак, згідно із Законом "Про комітети Верховної Ради України", стенограма засідання є обов’язковим документом. Згодом стенограми таки опублікували в мережі. А тепер Верховна Рада намагається пояснити, чому не зробила цього одразу.

У новому запиті щодо стенограм апарат ВР висунув ще одну версію того, чому стенограми не були доступними від початку.

Минулого разу причиною називали просто відсутність стенограм. Але тепер, за версією апарату ВР, у всьому винними виявилися блекаути.

Виявляється, відеозаписи для стенограм нібито не змогли зробити з технічних причин, бо по країні були блекаути – постійні перебої з електроенергією не дозволили зробити запис… Комітет проводить засідання в режимі відеоконференції на платформі ZOOM. Проведення засідання, відповідно до протоколу, забезпечують відразу дев’ять працівників секретаріату. Засідання в інтернеті проходять без жодних збоїв, але відеозапис засідань через інтернет зробити було неможливо з технічних причин, бо блекаути,

– написав Левченко.

При цьому він додав, що апарат ВРУ визнав, що розміщена нами раніше одна із потрібних стенограм (від 28.11.2022) справжня, але це "чернетка стенограми".

Тож спершу в апараті ВР заявили, що стенограму засідання взагалі не вели, а потім заявили, що не змогли вести її з технічних причин. Згодом стало відомо, що стенограма таки існує, але в статусі "чернетки", тож не є офіційним документом і не підлягає наданню у відповідь на запит про публічну інформацію.

Крім цього, за словами Левченка, Офіс генпрокурора відмовився вносити до Єдиного реєстру досудових розслідувань дані за ч. 2 ст. 357 (викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження) Кримінального кодексу України.

Вони не впевнені, що є ознаки злочину, бо, мовляв, може просто Верховна Рада порушила Закон України "Про доступ до публічної інформації" і збрехала, що стенограм немає, тож йдіть в суді вимагайте у ВРУ надати стенограми, а не звинувачуйте Шуляк у тому, що стенограм немає, бо вона наказала їх знищити,

– сказав він.

Юрій Левченко заявив, що відмовляючи у відкритті справи, прокуратура порушила 214-ту статтю Кримінального процесуального кодексу України, в якій вказано, що вони зобовʼязані розпочати розслідування за зверненням. Тож минулого тижня до суду було подано звернення, аби примусити ОГП розслідувати приховування стенограм парламентського комітету.