На відповідний пункт №17 у резолюції звернув увагу рух "Чесно". Зазначимо, що документ Європарламент прийняв вчора, 15 червня.
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"17. Застереження щодо використання майбутніх зусиль з реконструкцій для внесення змін до законодавства таким чином, аби принести користь певним інтересам за рахунок рівних умов гри та прозорості; закликаємо Президента Зеленського не підписувати проєкт №5655 про містобудівну діяльність", – йдеться у документі Європарламенту.
Низка громадських організацій об'єдналася, щоб протистояти цьому неякісному документу, який протягнули завдяки голосам ексОПЗЖ наприкінці 2022 року,
– зазначила вона.
Вона зазначає, що ЧЕСНО ініціював спільну заяву громадських організацій, до якої доєдналися ЗМІ, Асоціація міст України та архітектори. Ба більше, Думанська звернула увагу на те, що з самого початку текст проєкту не був доступним, а у сесійній залі тисячі правок прийняли без обговорення. Понад 42 тисячі громадян вимагають ветувати проєкт, який зараз на розгляді у Президента Володимира Зеленського.
Європарламент пропонує розширити роль місцевого самоврядування
Крім того, варто звернути увагу й на 15 пункт резолюції, в якому пропонують розширити роль місцевого самоврядування у відновленні України, зокрема – Асоціації міст України.
"15. Закликає уряд України продовжувати зміцнювати місцеве самоврядування та закріпити успіх реформи децентралізації у загальній архітектурі процесів ремонту, відновлення та реконструкції в Україні, зокрема, надавши місцевим органам влади помітну роль у прийнятті рішень – складання проєктів реконструкції; звертає увагу на Асоціацію українських міст та Європейський альянс міст та регіонів за реконструкцію України, останнє з яких було запущено 30 червня 2022 року як інструмент для картування місцевих та регіональних потреб в Україні", – йдеться у документі Європарламенту.
До теми Асоціація міст України наочно пояснила всі недоліки законопроєкту 5655: інфографіка
Скандальний законопроєкт 5655: головне
- 13 грудня 2022 року парламент підтримав законопроєкт 5655. Того ж дня петиція з вимогою ветувати проєкт набрала необхідні 25 тисяч голосів.
- Законопроєкт про реформування містобудування викликав шквал крити громадських активістів, архітекторів та мерів міст. Вони переконують, що відтепер замовник будівництва зможе самостійно обрати орган містобудівного контролю.
- На думку мерів, це нівелює контроль міст над будівництвом і фактично легалізує самовільну забудову.
- Також будівельникам "буде дозволено створити приватний орган контролю містобудівної діяльності без жодного впливу держави чи місцевого самоврядування".