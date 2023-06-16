На соответствующий пункт №17 у резолюции обратило внимание движение "Честно". Отметим, документ Европарламент принял вчера, 15 июня.
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"17. Оговорки относительно использования будущих усилий по реконструкции для внесения изменений в законодательство таким образом, чтобы принести пользу определенным интересам за счет равных условий игры и прозрачности; призываем Президента Зеленского не подписывать проект №5655 о градостроительной деятельности", – говорится в документе Европарламента.
Ряд общественных организаций объединились, чтобы противостоять этому некачественному документу, продленному благодаря голосам эксОПЗЖ в конце 2022 года,
– отметила она.
Она отмечает, что ЧЕСТНО инициировал общую заявление общественных организаций, к которой присоединились СМИ, Ассоциация городов и архитекторы. Более того, Думанская обратила внимание на то, что с самого начала текст проекта не был доступным, а в сессионном зале тысячи правок приняли без обсуждения. Более 42 тысяч граждан требуют ветировать проект, который сейчас на рассмотрении у Президента Владимира Зеленского.
Европарламент предлагает расширить роль местного самоуправления
Кроме того, следует обратить внимание и на 15-й пункт резолюции, в котором предлагают расширить роль местного самоуправления в восстановлении Украины, в частности – Ассоциации городов Украины.
"15. Призывает правительство Украины продолжать укреплять местное самоуправление и закрепить успех реформы децентрализации в общей архитектуре процессов ремонта, восстановления и реконструкции в Украине, в частности, предоставив местным органам власти заметную роль в принятии решений - составление проектов реконструкции; обращает внимание на Ассоциацию украинских городов и Европейский альянс городов и регионов за реконструкцию Украины, последний из которых был запущен 30 июня 2022 как инструмент для картирования местных и региональных потребностей в Украине", – говорится в документе Европарламента.
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Скандальный законопроект 5655: главное
- 13 декабря 2022 г. парламент поддержал законопроект 5655. В тот же день петиция с требованием ветировать проект набрала необходимы 25 тысяч голосов.
- Законопроект о реформировании градостроительства вызвал шквал крыть общественных активистов, архитекторов и мэров городов. Они убеждают, что теперь заказчик строительства сможет самостоятельно выбрать орган градостроительного контроля.
- По мнению мэров, это нивелирует контроль городов над строительством и фактически легализует самовольную застройку.
- Также строителям "будет позволено создать частный орган контроля градостроительной деятельности без влияния государства или местного самоуправления".