Які недоліки законопроєкту виділяють в АМУ, розповідаємо далі.

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АМУ наочно пояснила всі недоліки законопроєкту 5655

В АМУ, зокрема, виділяють такі недоліки законопроєкту:

Порушуються права власників земельних ділянок. Законопроєкт надає можливість будувати без обов’язкового дозволу власника землі та документів на землю.

Стимулюється масове самочинне будівництво. Проводити перевірку об’єктів будівництва забороняється.

Громадськість позбавляється прав контролю та впливу. Активістам та фахівцям заборонено ініціювати перевірки дотримання законодавства у сфері будівництва, активістів зобов’язують обґрунтувати їх особистий інтерес у захисті об’єктів містобудування.

Обмежуються права місцевого самоврядування. Планові перевірки будівництва проводитимуться виключно приватною компанією.

Фактично узаконюється безвідповідальність приватних контролерів. За не винесення припису про зупинення робіт покарання для них – лише 67 100 гривень (1700 доларів), за підписання акту готовності об’єкта, побудованого з порушеннями – 281 820 гривень (7 000 доларів).



Чим небезпечний законопроєкт 5655 / Інфографіка АМУ

Раніше повідомлялося, що Асоціація міст України звернулась до Президента України Володимира Зеленського про застосування ним вето щодо законопроєкту 5655. Такі ж звернення підписали понад 1000 депутатів з різних громад України. Петиція про ветування 5655 на сайті Президента набрала необхідні 25 000 голосів за кілька годин.

Представники громадськості та провідних ЗМІ у зверненні до Верховної Ради наполягали на публічному обговоренні містобудівної реформи.