Які недоліки законопроєкту виділяють в АМУ, розповідаємо далі.
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АМУ наочно пояснила всі недоліки законопроєкту 5655
В АМУ, зокрема, виділяють такі недоліки законопроєкту:
- Порушуються права власників земельних ділянок. Законопроєкт надає можливість будувати без обов’язкового дозволу власника землі та документів на землю.
- Стимулюється масове самочинне будівництво. Проводити перевірку об’єктів будівництва забороняється.
- Громадськість позбавляється прав контролю та впливу. Активістам та фахівцям заборонено ініціювати перевірки дотримання законодавства у сфері будівництва, активістів зобов’язують обґрунтувати їх особистий інтерес у захисті об’єктів містобудування.
- Обмежуються права місцевого самоврядування. Планові перевірки будівництва проводитимуться виключно приватною компанією.
- Фактично узаконюється безвідповідальність приватних контролерів. За не винесення припису про зупинення робіт покарання для них – лише 67 100 гривень (1700 доларів), за підписання акту готовності об’єкта, побудованого з порушеннями – 281 820 гривень (7 000 доларів).
Чим небезпечний законопроєкт 5655 / Інфографіка АМУ
Раніше повідомлялося, що Асоціація міст України звернулась до Президента України Володимира Зеленського про застосування ним вето щодо законопроєкту 5655. Такі ж звернення підписали понад 1000 депутатів з різних громад України. Петиція про ветування 5655 на сайті Президента набрала необхідні 25 000 голосів за кілька годин.
Представники громадськості та провідних ЗМІ у зверненні до Верховної Ради наполягали на публічному обговоренні містобудівної реформи.