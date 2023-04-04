Рух ЧЕСНО наголошує, що законотворці пропонують встановити для забудовників приватний контроль. А це означає, що кожна будівельна компанія зможе створити власну фірму, яка відповідатиме за "контроль" діяльності.

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Маніпуляції та лобізм: що не так із "реформою"

Ми простежуємо лінію маніпуляцій головних лобістів "реформи", яка подається як панацея для відбудови України. Насправді ж ця ініціатива, розроблена в закритий спосіб, без залучення ключових стейкхолдерів, вигідна хіба забудовникам,

– зазначають представники руху.

В Русі ЧЕСНО кажуть, що законотворці пропонують встановити для забудовників приватний контроль – будівельна компанія зможе створити власну фірму, яка і буде "контролювати" її діяльність. Ані прокуратура, ані органи місцевого самоврядування не будуть брати у цьому участь. Так само, експерти зазначають і про корупційні ризики при формуванні Містобудівної палати, яка прибере на себе решту контролюючих функцій.



Законотворці пропонують встановити для забудовників приватний контроль / Фото Рух ЧЕСНО

Фактично при органі державної влади утворюють допоміжний орган, наділений правом виконувати наглядову функцію за діяльністю суб'єктів містобудування. Структура і порядок формування Містобудівної палати також сповнені корупційних небезпек і ризиків зловживань,

– пишуть експерти.

В ЧЕСНО також кажуть про відсутність широкого обговорення законопроєкту перед другим читанням та ігнорування позиції громадських організацій, які наголошували на ветуванні та доопрацюванні проєкту закону. В той самий час ініціатори "містобудівної реформи" розповідали про підтримку закону 5655 громадським сектором.

На сайті "Слуги народу" за відсутності офіційно оприлюдненого тексту була низка новин на підтримку 5655. І таку підтримку давали організації з сумнівною репутацією. Кілька з них були із Харківщини, і Рух ЧЕСНО виявив зв’язки їхнього керівництва зі скандальним тамтешнім політиком Добкіним. Так, лист від "Регионального строительства" підписав Олександр Харченко. Це харківська організація, і Харченко – фігурант антикорупційних розслідувань Руху ЧЕСНО. Він разом із Михайлом Добкіним здійснював дерибан землі,

– зазначають у Русі ЧЕСНО.

В ЧЕСНО також наголошують, що саме закон 5655 вимагають ветувати українці. Під відповідною петицією швидко зібрали понад 42 000 голосів. І цю петицію Банкова ігнорує вже понад 100 днів. Хоча закон на розгляд дає не більше десяти.