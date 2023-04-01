Саме тому цю законодавчу ініціативу вимагають ветувати українці. Під відповідною петицією швидко зібрали понад 42 000 голосів.

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Цікаво, що цю петицію Банкова ігнорує вже понад 100 днів. Хоча закон на розгляд дає не більш ніж десять.

Лобісти реформи влаштували захід для журналістів

Наприкінці березня в Міністерстві інфраструктури відбувся захід, присвячений проєкту містобудівної "реформи". Його змогли відвідати і журналісти. На зустрічі, крім руху "ЧЕСНО", були й інші громадські організації, зокрема:

Transparency International,

Інститут законодавчих ініціатив.

Ті цікавилася ризиками, які може принести приватний контроль, а IЗI – містобудівною палатою.

На цьому заході були присутні головні лобісти законопроєкту:

нардепка і голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк , вона ж очільниця профільного комітету;

, вона ж очільниця профільного комітету; віцепрем'єр з питань відновлення Олександр Кубраков , який може мати амбіції стати прем'єром;

, який може мати амбіції стати прем'єром; його заступниця Наталія Козловська, яка раніше працювала в секторі забудовників одночасно з чинним нардепом Дмитром Ісаєнком (колишня "ОПЗЖ"). Ісаєнку, який теж підтримує законопроєкт №5655, НАБУ нещодавно вручило підозру саме через будівельну схему.

Шуляк намагалася довести, що реформа є взаємовигідною, однак журналісти спростовують її слова.

Законопроєкт дуже активно намагаються просувати

Вражає, але для законопроєкту навіть створили окремий сайт. Хоча він не підписаний президентом і не набрав чинності.

Уперше бачу, щоб законопроєкт мав такий домен. Припускаю, що це пов'язано з тим, що комусь дуже треба було протягнути цей законопроєкт. У хід пішли всі можливі і неможливі інструменти. Аж до введення в оману депутатів і тих, хто приймав рішення про винесення законопроєкту в порядок денний,

– наголосила народна депутатка від "Слуги народу" Галина Янченко.

Окремий сайт для цього закону викликав подив і в представниці "Голосу" Юлії Клименко:

"Дивна ситуація, коли закон ще не підписаний президентом України, не оприлюднений і не почав діяти, а для нього вже створено окремий сайт. Державну енергію треба спрямувати на сайт для закону про компенсації для мільйонів людей, чиє житло було знищене війною".

Що не так із законопроєктом №5655

Цей законопроєкт наробив чимало галасу у суспільстві, що не дивно. Зокрема й через те, що після його ухвалення майже неможливо буде поскаржитися на недоброчесного забудовника. Натомість скарги можна буде подавати на:

архітекторів,

експертів,

органи місцевого самоврядування,

навіть на органи контролю.

Законопроєкт передбачає, що Мінрегіон перебирає на себе частину функцій ДАБІ включно з винесенням рішень про притягнення учасників ринку до відповідальності та накладенням штрафів. Водночас саме Мінрегіон ухвалюватиме рішення, кому давати доступ до ринку, а кому ні, адже він буде реєструвати експертні організації, уповноважених осіб містобудівного контролю, сертифікувати архітекторів тощо.