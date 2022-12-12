Про те, чому неможна допустити ухвалення цього законопроєкту та що він передбачає – читайте у матеріалі 24 каналу.

До теми Цей закон – злочин проти майбутнього України

Так, 8 грудня Асоціація міст України вчергове звернулася до голови профільного комітету парламенту щодо законопроєкту №5655. За словами представників Асоціації міст, неможна допустити ухвалення цього документа у тій редакції, яка існує наразі. І на це є низка вагомих причин, серед яких:

створення можливостей для зупинки самовільного будівництва;

демонополізації права підпису керівника органу містобудування, адже це зупинить всі процеси в будь-якій громаді, тим більше в місті-мільйоннику;

відповідності норм проєкту Цивільному Кодексу України.Законопроєкт негативно вплине на усіх учасників ринку, крім забудовників

Цей законопроєкт наробив чимало галасу у суспільстві, що не дивно. Зокрема й через те, що після його ухвалення майже неможливо буде поскаржитися на недоброчесного забудовника. Натомість скарги можна буде подавати на:

архітекторів,

експертів,

органи місцевого самоврядування,

навіть на органи контролю.

Законопроєкт передбачає, що Мінрегіон перебирає на себе частину функцій ДАБІ включно з винесенням рішень про притягнення учасників ринку до відповідальності та накладенням штрафів.

Водночас саме Мінрегіон ухвалюватиме рішення, кому давати доступ до ринку, а кому ні, адже він буде реєструвати експертні організації, уповноважених осіб містобудівного контролю, сертифікувати архітекторів тощо.

Зверніть увагу! Все це створює велике корупційне вікно з центрального органу виконавчої влади, а з Міністра – одного з найвпливовіших людей в державі.

Головна "новація" законопроєкту, як пояснює архітекторка, заступниця голови Архітектурної палати України Анна Кирій у коментарі "Економічній правді", полягає в передачі містобудівного контролю приватним структурам. Тобто забудовники зможуть створити такі компанії для контролю самих себе.

Подібні інструменти унеможливлюють притягнення забудовника до будь-якої відповідальності, адже такі приватні суб'єкти працюватимуть в очевидному конфлікті інтересів.

На якій стадії ухвалення законопроєкту

Варто зазначити, що авторкою законопроєкту є голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

Зверніть увагу! Раніше Шуляк спробувала спростувати міфи цього законопроєкту. Її позицію ви можете прочитати за посиланням.

30 листопада законопроєкт №5655 пройшов профільний комітет Верховної Ради і на початок грудня було заплановано його винесення у сесійну залу для розгляду у другому читанні.

Однак вже 1 грудня проєкт Закону України був знятий з розгляду парламентом. Асоціація міст України 28 листопада перед тим зверталась з пропозиціями місцевого самоврядування до законопроєкту.