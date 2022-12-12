Про те, чому неможна допустити ухвалення цього законопроєкту та що він передбачає – читайте у матеріалі 24 каналу.
До теми Цей закон – злочин проти майбутнього України
Так, 8 грудня Асоціація міст України вчергове звернулася до голови профільного комітету парламенту щодо законопроєкту №5655. За словами представників Асоціації міст, неможна допустити ухвалення цього документа у тій редакції, яка існує наразі. І на це є низка вагомих причин, серед яких:
- створення можливостей для зупинки самовільного будівництва;
- демонополізації права підпису керівника органу містобудування, адже це зупинить всі процеси в будь-якій громаді, тим більше в місті-мільйоннику;
- відповідності норм проєкту Цивільному Кодексу України.Законопроєкт негативно вплине на усіх учасників ринку, крім забудовників
Цей законопроєкт наробив чимало галасу у суспільстві, що не дивно. Зокрема й через те, що після його ухвалення майже неможливо буде поскаржитися на недоброчесного забудовника. Натомість скарги можна буде подавати на:
- архітекторів,
- експертів,
- органи місцевого самоврядування,
- навіть на органи контролю.
Законопроєкт передбачає, що Мінрегіон перебирає на себе частину функцій ДАБІ включно з винесенням рішень про притягнення учасників ринку до відповідальності та накладенням штрафів.
Водночас саме Мінрегіон ухвалюватиме рішення, кому давати доступ до ринку, а кому ні, адже він буде реєструвати експертні організації, уповноважених осіб містобудівного контролю, сертифікувати архітекторів тощо.
Головна "новація" законопроєкту, як пояснює архітекторка, заступниця голови Архітектурної палати України Анна Кирій у коментарі "Економічній правді", полягає в передачі містобудівного контролю приватним структурам. Тобто забудовники зможуть створити такі компанії для контролю самих себе.
Подібні інструменти унеможливлюють притягнення забудовника до будь-якої відповідальності, адже такі приватні суб'єкти працюватимуть в очевидному конфлікті інтересів.
На якій стадії ухвалення законопроєкту
Варто зазначити, що авторкою законопроєкту є голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.
30 листопада законопроєкт №5655 пройшов профільний комітет Верховної Ради і на початок грудня було заплановано його винесення у сесійну залу для розгляду у другому читанні.
Однак вже 1 грудня проєкт Закону України був знятий з розгляду парламентом. Асоціація міст України 28 листопада перед тим зверталась з пропозиціями місцевого самоврядування до законопроєкту.