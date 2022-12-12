О том, почему нельзя допустить принятие этого законопроекта и что он предполагает – читайте в материале 24 канала.
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Так, 8 декабря Ассоциация городов Украины в очередной раз обратилась к главе профильного комитета парламента по законопроекту №5655. По словам представителей Ассоциации городов, нельзя допустить принятие этого документа в той редакции, которая существует. И на это есть ряд веских причин, среди которых:
- создание возможностей для остановки самопроизвольного строительства;
- демонополизации права подписи руководителя органа градостроительства, ведь это остановит все процессы в любом обществе, тем более в городе-миллионнике;
- соответствия норм проекта Гражданскому Кодексу Украины. Законопроект негативно повлияет на всех участников рынка, кроме застройщиков
Этот законопроект наделал немало шума в обществе, что неудивительно. В том числе и потому, что после его принятия почти невозможно будет пожаловаться на недоброго застройщика. А жалобы можно будет подавать на:
- архитекторов,
- экспертов,
- органы местного самоуправления,
- даже на органы контроля.
Законопроект предусматривает, что Минрегион берет на себя часть функций ГАСИ, включая вынесение решений о привлечении участников рынка к ответственности и наложении штрафов.
В то же время, именно Минрегион будет принимать решение, кому давать доступ к рынку, а кому нет, ведь он будет регистрировать экспертные организации, уполномоченных лиц градостроительного контроля, сертифицировать архитекторов и т.д.
Главное "новшество" законопроекта, как объясняет архитектор, заместитель председателя Архитектурной палаты Украины Анна Кирий в комментарии "Экономической правде", заключается в передаче градостроительного контроля частным структурам. То есть, застройщики смогут создать такие компании для контроля самих себя.
Подобные инструменты делают невозможным привлечение застройщика к любой ответственности, ведь такие частные субъекты будут работать в очевидном конфликте интересов.
На какой стадии принятия законопроекта
Стоит отметить, что автором законопроекта является глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.
30 ноября законопроект №5655 прошел профильный комитет Верховной Рады и на начало декабря было запланировано его вынесение в сессионный зал для рассмотрения во втором чтении.
Однако уже 1 декабря проект Закона Украины был снят с рассмотрения парламентом. Ассоциация городов Украины 28 ноября прежде обращалась с предложениями местного самоуправления к законопроекту.