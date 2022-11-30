Псевдореформа восстановления

Вероятность принятия очень высока. Поэтому вынужден быть максимально откровенным и даже резким в оценках. В конце концов, во время войны нецелесообразны сантименты или полутона.

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Если очень кратко, то этот закон – преступление против будущего Украины. Отстроить страну? Забудьте, в законопроекте на более чем 300 страниц – об этом ни одного пункта.

Застроить. Жестко, быстро, бесконтрольно – так выглядит цель этой градостроительной псевдореформы. Почему псевдо? Потому что это не реформа. Этот документ – откровенный лоббизм крупных застройщиков.

Свертывание децентрализации, ограничение прав местного самоуправления, случайные люди везде – в новосоздаваемой градостроительной палате, среди уполномоченных лиц по градостроительному контролю, нотариусы, которые выдают разрешения и все регистрируют за определенную плату по договоренности с застройщиком. И как вишенка на торте – частные ООО как органы контроля. Застройщикам дают право создавать собственные фирмы, которые будут контролировать стройки и выявлять нарушения требований градостроительного законодательства. Такой себе all inclusive – сам строю и сам себя контролирую.

Знаете, это как в анекдоте о морской свинке – "и не свинка, и не морская". То же самое с градостроительной реформой – и не градостроительная, да и не реформа совсем.

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Кому это на руку

Но самым большим цинизмом является то, что делают это под флагом борьбы с коррупцией. На самом же деле это откровенный обман и ужасная манипуляция. Хотя бы потому, что Национальное агентство по борьбе с коррупцией признало этот законопроект коррупциогенным. И это именно та ситуация, когда прикрываясь собственно борьбой с коррупцией хотят создать самую большую лоббистско-коррупционную схему военных времен Украины.

Чтобы понять, кому это выгодно, нужно посмотреть, кто все это поддерживает. Ассоциация городов Украины и Национальный союз архитекторов Украины – категорически против! Зато общим хором "за" все ассоциации застройщиков.

Свою позицию об этой псевдореформе я озвучивал неоднократно. В ответ слышу ту же мантру о либерализации и диджитализации. Как это работает, очень наглядно стало после кейса в Брюховичах (теперь это часть Львовской общины). Перед выборами сельсовет эффективно "поработал": за один месяц успел списать с баланса помещение недостроенной школы, безвозмездно отдать земельный участок площадью 4,6 гектара одной ООшке и даже выдать градостроительные условия.

В дальнейшем после обращения Львовского городского совета было зарегистрировано уголовное производство. Но все это не помешало Государственной инспекции архитектуры и градостроительства (ГИАГ – новосозданной и незапятнанной) недавно, во время военного положения, выдать разрешение на строительные работы. И, надеюсь, не потому что хотели навредить Львовской общине, а, вероятно, потому, что банально не знали всех этих обстоятельств, ведь в электронной базе "все согласно действующему законодательству", никакого криминала или коррупции. Но это – в компьютере, а в жизни – все с точностью до наоборот. На это и рассчитывают недобродетели и их лоббисты.

Угроза демократии на местах

Как заместитель городского головы Львова, а ранее народный депутат Украины 8-го созыва знаю изнутри сферу местного самоуправления, понимаю специфику работы парламента. Поэтому обращаюсь к действующим парламентариям с просьбой: не дайте себя обмануть ложной мотивацией и использовать в корыстных целях строительного лобби, не допустите ограничения полномочий местного самоуправления и передачи функций частным структурам. Все это закончится созданием тендерной палаты №2 и неконтролируемой хаотической застройкой. Разве это в интересах страны и общин? Вопрос риторический.

Голосование за закон – это персональная ответственность каждого народного депутата, результат которого будет очень показателен. Рано или поздно об этом спросят: и общины, и люди.

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