Именно поэтому законодательную инициативу требуют ветировать украинцы. Под соответствующей петицией быстро было собрано более 42 000 голосов.

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Интересно, что данную петицию Банковая игнорирует уже более 100 дней. Хотя закон на рассмотрение дает не более десяти.

Лоббисты реформы устроили мероприятие для журналистов

В конце марта в Министерстве инфраструктуры состоялось мероприятие, посвященное проекту градостроительной "реформы". Его смогли посетить и журналисты. На встрече, кроме движения "ЧЕСТНО", были и другие общественные организации, в частности:

Transparency International,

Институт законодательных инициатив.

Те интересовались рисками, которые может принести частный контроль, а ИИИ – градостроительной палатой.

На этом мероприятии присутствовали главные лоббисты законопроекта:

нардепка и глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк , она же глава профильного комитета;

, она же глава профильного комитета; вице-премьер по вопросам восстановления Александр Кубраков , который может иметь амбиции стать премьером;

, который может иметь амбиции стать премьером; его заместительница Наталья Козловская, ранее работавшая в секторе застройщиков одновременно с действующим нардепом Дмитрием Исаенко (бывшая "ОПЗЖ"). Исаенко, тоже поддерживающий законопроект №5655, НАБУ недавно вручило подозрение именно из-за строительной схемы.

Шуляк пыталась доказать, что реформа взаимовыгодна, однако журналисты опровергают ее слова.

Законопроект очень активно пытаются продвигать

Впечатляет, но для законопроекта даже создали отдельный сайт. Хотя он не подписан президентом и не вступил в силу.

В первый раз вижу, чтобы законопроект имел такой домен. Допускаю, что это связано с тем, что кому-то очень нужно было протянуть этот законопроект. В ход пошли все возможные и невозможные инструменты. Вплоть до введения в заблуждение депутатов и тех, кто принимал решение о вынесении законопроекта в повестку дня,

– подчеркнула народная депутат от "Слуги народа" Галина Янченко.

Отдельный сайт для этого закона вызвал удивление и у представительницы "Голоса" Юлии Клименко:

"Странная ситуация, когда закон еще не подписан президентом Украины, не обнародован и не начал действовать, а для него уже создан отдельный сайт. Государственную энергию нужно направить на сайт для закона о компенсациях для миллионов людей, чье жилье было уничтожено войной".

Что не так с законопроектом №5655

Этот законопроект наделал немало шума в обществе, что неудивительно. В том числе и потому, что после его принятия почти невозможно будет пожаловаться на недоброго застройщика. А жалобы можно будет подавать на:

архитекторов,

экспертов,

органы местного самоуправления,

даже на органы контроля.

Законопроект предусматривает, что Минрегион берет на себя часть функций ГАСИ, включая вынесение решений о привлечении участников рынка к ответственности и наложении штрафов. В то же время, именно Минрегион будет принимать решение, кому давать доступ к рынку, а кому нет, ведь он будет регистрировать экспертные организации, уполномоченных лиц градостроительного контроля, сертифицировать архитекторов и т.д.