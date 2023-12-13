Кожен юрист скаже вам: так не можна, це юридично неможливо. А якщо роблять – це порушення Конституції і проти всього законодавчого процесу в країні. Ламання через коліно? Проштовхування і відвертий лобізм чиїхось конкретних інтересів? Очевидно.

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За рік боротьби із законом 5655 яких назв і прізвиськ він не отримав – "реформа містоґвалтування", "корупційна бомба сповільненої дії", "all-inclusive для забудовників" і навіть "закон-франкентейшн". Ще раз вичерпно хочу нагадати, чому закон 5655 шкідливий для України й чому його підписувати та впроваджувати категорично не можна.

Факт 1. Закон 5655 голосували та лобіювали з численними скандалами

Розпочнімо з того, що закон 5655 схвалювався під шаленим тиском будівельного лобі та пройшов у Верховній Раді лише завдяки 20 голосам ОПЗЖ – фактичних зрадників українського народу, які з незрозумілих причин продовжують засідати в парламенті.

Головним автором законопроєкту №5655, як і його головною лобісткою, є голова комітету з питань місцевого самоврядування та голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

Саме вона, намагаючись відбілити свій законопроєкт, вважала за нормальне прибігти в палату до пораненого бійця, який підірвався на міні й втратив обидві ноги. Шуляк кортіло саме обговорити резонансний допис Симороза, в якому той розкритикував законопроєкт 5655.

На тлі цього обшуки з надуманими звинуваченнями в архітекторів чи низка безпідставних звинувачень посадовців місцевого самоврядування у корупції видаються "квіточками".

Факт 2. Закон 5655 об'єднав проти себе громадськість, місцеве самоврядування, професійні кола

Рекордні понад 42 тисячі людей підтримали петицію до президента України про застосування права вето. Далі голосування зупинили. Але і так це рекордна кількість голосів у рекордно короткі терміни.

Нагадаю, саме громадяни України найбільше зацікавлені у законності та дотриманні будівельних норм і стандартів забудовниками, а також в збереженні власної історичної спадщини та якості архітектурних просторів. І вони проти 5655.

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Факт 3. Закон 5655 корупціогенний

Це відразу визнало НАЗК у своїй експертизі: "За результатами розгляду проєкту Закону Національне агентство виявило корупціогенні фактори, які зумовлюють потребу в його доопрацюванні для гарантування прозорої системи містобудівного контролю і державного містобудівного нагляду, а також реалізації реформи державного регулювання у сфері містобудівної діяльності шляхом зниження корупційних ризиків".

Дослівна цитата. Це вже потім очільники НАЗК будуть маніпулювати і змінювати свої покази, очевидно, під впливом певних чинників. Але спочатку було: "Закон 5655 – корупціогенний".

Факт 4. Буде закон 5655 – не буде вступу України в ЄС

У червні цього року Європейський парламент в ухваленій резолюції закликав президента Володимира Зеленського не підписувати законопроєкт №5655. Пункт №17 чорним по білому застерігає Україну від майбутньої відбудови у спосіб, який ставитиме інтереси окремих груп інтересів вище рівних правил гри й прозорості.

І рівно місяць тому ще і Єврокомісія застерегла Україну від ухвалення скандального закону, "оскільки він створює чималі корупційні ризики та ризики безправ'я органів місцевого самоврядування".

На хвильку, від цього, зокрема, залежать переговори щодо вступу України до ЄС. І Єврокомісія вважає, що Україні не варто ухвалювати 5655.

Факт 5. Закон 5655 не про майбутню відбудову країни, а про її жорстку забудову

Відбудувати країну? У законопроєкті на понад 300 сторінок – про це жодного пункту. Цей документ – відвертий лобізм великих забудовників. Забудувати – жорстко, швидко, безконтрольно.

Саме для цього автори 5655 придумали багато ноу-хау і заклали ще більше сюрпризів. Нотаріуси, що видають дозволи та все реєструють за певну плату за домовленістю із забудовником. Випадкові люди у новоствореній містобудівній палаті, серед уповноважених осіб з містобудівного контролю. І як вишенька на торті – приватні ТОВки як органи контролю. Забудовникам дають право створювати власні фірми, які начебто будуть контролювати будови та виявляти порушення вимог містобудівного законодавства. Такий собі all inclusive – сам будую і сам себе контролюю.

Це фактично легітимізація корупції окремим законом. Таких речей за всю історію парламентаризму було лише кілька: тендерна палата, роттердам+, тепер 5655.

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Факт 6. Закон 5655 – про згортання децентралізації

За реформою в інтерпретації 5655 місцеве самоврядування просто викидають з процесу. Від слова "зовсім".

Лише один факт. Містобудівні умови та обмеження – фактично єдиний документ, який на етапі майбутньої забудови ще залишили в компетенції міської влади. Так-от, 5655 вилучає з підстав відмовити забудовникові невідповідність намірів забудови вимогам містобудівної документації. Якесь узаконення забудовницької брехні. А з досвіду скажу, що це прямий шлях до хаотичної забудови.

Факт 7. Закон 5655 – серйозна загроза в частині охорони культурної спадщини

Балкон, обшитий вагонкою, на пам'ятці архітектури? "Запросто", – каже нам закон 5655.

У разі набуття чинності закону 5655 історична та архітектурна спадщина опиняється під загрозою добудови, перебудови, знищення і неякісної реконструкції.

Закон 5655 суперечить Закону про охорону культурної спадщини: висновків від органів місцевого самоврядування не потрібно, в реєстрі замовник пам'ятку та її територію визначає самостійно (може її не знайти і за те нічого не буде), погодження проєкту відбувається за замовчуванням і експертизу видає на-гора умовний "фахівець з охорони культурної спадщини". Не орган охорони культурної спадщини, а якийсь "фахівець". Хто це має бути – не уточнено.