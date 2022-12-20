Підкреслимо, що нардепка ніяк не відреагувала на заяву депутатки "Слуги народу" Галини Янченко про вихід з партії. Янченко назвала поведінку Шуляк "негідною" та "огидною".
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"Не хотіла, не планувала і не прагнула": Шуляк попросила вибачення
У своєму дописі Олена Шуляк заявила, що вона намагається дати бійцям "упевненість у тому, що вони мають відігравати провідну роль у відновленні країни". Нардепка попросила вибачення у військового і додала, що не хотіла образити його.
Зауважимо, що імені бійця глава партії так і не назвала. Мовиться про Олега Симороза – воїна ЗСУ, юриста та активіста, який піддав жорсткій критиці законопроєкт її авторства.
І якщо якісь мої вчинки або слова чимось образили бійця, я прошу вибачення. Я точно цього не хотіла, не планувала і не прагнула. А якщо це так було сприйнято – перепрошую,
– написала Шуляк.
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Скандал з лідеркою партії "Слуга народу": що трапилося
- 13 грудня Верховна Рада підтримала скандальний законопроєкт 5655 про реформу містобудування. Його авторкою є глава партії "Слуга народу" Олена Шуляк.
- Після цього, юрист та військовий ЗСУ Олег Симороз розкритикував рішення Ради та особисто Шуляк у своєму дописі у соцмережах. Він був обурений, адже витратив багато часу та сил на боротьбу із забудовою.
- 17 грудня Олена Шуляк прийшла у палату до Симороза. Військовий перебував там, адже втратив обидві ноги, підірвавшись на ворожій міні.
- Однак главу "Слуги народу" не надто цікавив стан здоров'я бійця. Натомість вона прийшла, щоб "з'ясувати стосунки".