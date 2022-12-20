Шуляк прийшла у госпіталь до пораненого бійця Олега Симороза, який розкритикував закон, а раніше боровся проти незаконної забудови у столиці. Через такий вчинок політикині Галина Янченко 19 грудня повідомила, що писала заяву про вихід з партії "Слуга народу".

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"Вчинок Олени Шуляк щодо пораненого бійця – це дно. Прийти до захисника в госпіталь не щоб провідати, не щоб підтримати, а щоб з'ясовувати стосунки щодо її корупційного законопроєкту 5655 – це плювок в обличчя всім нашим воїнам, всім волонтерам, всім, хто ризикує своїм життям на передовій заради перемоги нашої країни", – написала депутатка.

За словами Янченко, людина, яка обіймає державну посаду, не має на права на таку поведінку. Депутатка заявила, що не хоче перебувати в одній партії із Шуляк

Але це, на жаль, далеко не перший її негідний вчинок. Вона і раніше дозволяла собі оббріхувати волонтерів, шантажувати депутатів і зневажати колег. Перебувати в одній партії з Шуляк – це толерувати таку огидну поведінку, – написала нардепка.

Військовий Симороз про візит Шуляк

Про конфлікт написав військовий Симороз, якому ампутували 2 ноги. Він зазначив, що Шуляк прийшла з'ясовувати стосунки.

"Вона навіть не запитала про моє самопочуття й чи взагалі я маю змогу з нею розмовляти в той момент, коли вона прийшла. Прийшла без жодного дозволу чи навіть попередження мене, чи моїх близьких", – сказав боєць.

Він зазначив, що причиною візиту став допис про законопроєкт і домовленості з ОПЗЖ. Симороз сказав, що є юристом і витратив час та сили на боротьбу із забудовою.

Цей злочинний законопроєкт 5655 знівелює мою боротьбу за збереження берегів Дніпра, як вона (Шуляк – 24 канал) проштовхнула його на комітеті й у сесійному залі голосами ОПЗЖ і як вона проігнорувала зауваження НАЗК, – написав військовий.

Петиція щодо закону

Військовий зазначив, що на сайті президента створили петицію за скасування закону. Наразі вона зібрала понад 42 тисячі голосів із 25 тисяч необхідних.

"Президент вже змушений на неї відповідати. Тому дякую всім, хто підписався! Але закликаю інших продовжувати її підписувати, щоб надати цьому ще більше розголосу. І я особисто звертаюся до Президента України й закликаю Володимира Зеленського накласти вето на цей антинародний закон 5655", – додав Симороз.

Шуляк про законопроєкт 5655

За словами депутатки Шуляк, законопроєкт передбачає мінімум впливу чиновників на прийняття рішень. Вона зазначила, що очільники великих міст виступають проти реформи містобудування, бо це зобов'язує їх моніторити незаконні забудови, демонтувати й нести за це відповідальність.

"Напередодні голосування 5655 у залі ВРУ, команди мерів великих міст, які обросли хаотичною забудовою, надсилають кожному народному депутату повідомлення з вимогою не голосувати за 5655. А ще пишуть неправду і маніпуляції, щоб раптом їх корупційну годівницю ніхто не розбив", – розповіла Шуляк.

Чому критикують законопроєкт

Документ передбачає запровадження приватних інспекторів та усуває міські органи влади від перевірок будівельних майданчиків. Мери найбільших міст відкрите звернення. Його підписали 38 міських голів, очільники селищ і навіть сіл, які входять до Асоціації міст України.