Шуляк пришла в госпиталь к раненному бойцу Олегу Симорозу, раскритиковавшему закон, а ранее боровшемуся против незаконной застройки в столице. Из-за такого поступка политики Галина Янченко 19 декабря сообщила, что писала заявление о выходе из партии "Слуга народа".

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"Поступок Елены Шуляк относительно раненого бойца – это дно. Прийти к защитнику в госпиталь не чтобы навестить, не чтобы поддержать, а чтобы выяснять отношения по ее коррупционному законопроекту 5655 – это плевок в лицо всем нашим воинам, всем волонтерам, всем, кто рискует своей жизнью на передовой ради победы нашей страны", – написала депутат.

По словам Янченко, человек, занимающий государственный пост, не имеет права на такое поведение. Депутат заявила, что не хочет находиться в одной партии с Шуляком

Но это, к сожалению, далеко не первый ее недостойный поступок. Она и раньше позволяла себе лгать на волонтеров, шантажировать депутатов и презирать коллег. Находиться в одной партии с Шуляком – это терпеть такое отвратительное поведение, – написала нардеп.

Военный Симороз о визите Шуляк

О конфликте написал военный Симороз, которому ампутировали 2 ноги Он отметил, что Шуляк пришла выяснять отношения.

"Она даже не спросила о моем самочувствии и вообще ли я имею возможность с ней разговаривать в тот момент, когда она пришла. Пришла без всякого разрешения или даже предупреждения меня или моих близких", – сказал боец.

Он отметил, что причиной визита стал пост о законопроекте и договоренности с ОПЗЖ. Симороз сказал, что является юристом и потратил время и силы на борьбу с застройкой.

Этот преступный законопроект 5655 нивелирует мою борьбу за сохранение берегов Днепра, как она (Шуляк – 24 канал) протолкнула его на комитете и в сессионном зале голосами ОПЗЖ и как она проигнорировала замечания НАПК, – написал военный.

Петиция по закону

Военный отметил, что на сайте президента создали петицию за отмену закона. В настоящее время она собрала более 42 тысяч голосов из 25 тысяч необходимых.

"Президент уже вынужден на нее отвечать. Поэтому благодарю всех, кто подписался! Но призываю других продолжать ее подписывать, чтобы придать этому еще большую огласку. И я лично обращаюсь к Президенту Украины и призываю Владимира Зеленского наложить вето на этот антинародный закон 5655", – добавил Симороз.

Шуляк о законопроекте 5655

По словам депутата Шуляка, законопроект предусматривает минимум влияния чиновников на принятие решений. Она отметила, что руководители крупных городов выступают против реформы градостроительства, поскольку обязывает их мониторить незаконные застройки, демонтировать и нести за это ответственность.

"Накануне голосования 5655 в зале ВРУ, команды мэров больших городов, обросших хаотической застройкой, присылают каждому народному депутату сообщения с требованием не голосовать за 5655. А еще пишут неправду и манипуляции, чтобы вдруг их коррупционную кормушку никто не разбил", – рассказала Шуляк.

Почему критикуют законопроект

Документ предусматривает введение частных инспекторов и устраняет городские органы от проверок строительных площадок. Мэры крупнейших городов открытое обращение. Его подписали 38 городских голов, главы поселков и даже сел, входящих в Ассоциацию городов Украины.