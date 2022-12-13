Также "градостроительная реформа" лишит общественность и местные власти возможности влиять на незаконные застройки, приведет к возмещению самовольным застройщикам из местного бюджета, нарушит права владельцев земельных участков и уничтожит достижение децентрализации. Об этом говорится в заявлении АГУ.

Важно Ассоциация городов бьет тревогу через законопроект 5655: почему нельзя допустить его принятия

На рассмотрении Верховной Рады Украины находится законопроект №5655 об изменении системы градостроительства, рассмотрение которого во втором чтении ожидается 13 декабря 2022 года. Учитывая это, мы, главы украинских городов, сел и поселков, высказываем свою позицию и подчеркиваем, что в этом вопросе абсолютно единодушны и категорически против принятия этого законопроекта, – говорится в заявлении.

В АГУ отмечают, что нельзя допустить принятие этого документа в той редакции, которая существует сейчас, и называют ряд причин:

Законопроект №5655 создает условия для монопольного централизованного допуска строителей на рынок, а зашедшим будет позволено создать частный орган контроля градостроительной деятельности без влияния государства или местного самоуправления.

Контроль и надзор местного самоуправления уничтожаются путем замены их мониторингом, который включает в себя лишь наблюдение за самовольным строительством.

Вводится строительная амнистия и возмещение стоимости строительства самовольным застройщикам из местного бюджета.

Нарушаются права владельцев земельных участков, ведь ответственности за самовольное строительство не будет.

Ликвидируется возможность общественности контролировать законность застройки и влиять на незаконные стройки.

Уничтожаются достижения реформы децентрализации, вся сфера централизуется и освобождается от реального контроля, о чем отмечают в Ассоциации городов Украины.

В АГУ также подчеркивают, что уже неоднократно обращались к председателю Комитета по вопросам организации государственной власти, местному самоуправлению, региональному развитию и градостроительству Верховной Рады с просьбой совместно доработать дискуссионный законопроект.

"Отмечаем соблюдение прозрачных процедур и антикоррупционных норм, обеспечение безопасности жителей, сохранение достижений реформы децентрализации в законопроекте и необходимость доработки проекта Закона Украины №5655 по указанным выше вопросам до вынесения его на рассмотрение Верховной Рады Украины. Доработка, широкое общественное обсуждение, консультации с профессиональными средами и только тогда голосование в сессионном зале Верховной Рады Украины. Именно так работает демократическое гражданское общество. Не наоборот", – резюмируется в заявлении АГУ.

Заявление АГУ подписали около 40 мэров украинских городов . В том числе: