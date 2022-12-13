Також "містобудівна реформа" позбавить громадськість та місцеву владу можливості впливати на незаконні забудови, призведе до відшкодування самовільним забудовникам з місцевого бюджету, порушить права власників земельних ділянок та знищить досягнення децентралізації. Про це йдеться у заяві АМУ.

Важливо Асоціація міст б'є на сполох через законопроєкт 5655: чому не можна допустити його ухвалення

На розгляді Верховної Ради України перебуває законопроєкт №5655 про зміну системи містобудування, розгляд якого у другому читанні очікується 13 грудня 2022 року. З огляду на це, ми, голови українських міст, сіл і селищ, висловлюємо свою позицію та наголошуємо, що у цьому питанні абсолютно одностайні та категорично проти ухвалення цього законопроєкту, – йдеться в заяві.

В АМУ наголошують, що не можна допустити ухвалення цього документу в тій редакції, яка існує зараз, та називають низку причин:

Законопроєкт №5655 створює умови для монопольного централізованого допуску будівельників на ринок, а тим, хто зайде, буде дозволено створити приватний орган контролю містобудівної діяльності без жодного впливу держави чи місцевого самоврядування.

Контроль і нагляд місцевого самоврядування знищуються шляхом заміни їх на моніторинг, який включає в себе лише спостерігання за самовільним будівництвом.

Вводиться будівельна амністія та відшкодування вартості будівництва самовільним забудовників з місцевого бюджету.

Порушуються права власників земельних ділянок, адже відповідальності за самовільне будівництво не буде.

Ліквідовується можливість громадськості контролювати законність забудови та впливати на незаконні будівництва.

Знищуються досягнення реформи децентралізації, вся галузь централізується та звільняється від реального контролю, про що зазначають в Асоціації міст України.

В АМУ також наголошують, що вже неодноразово зверталися до голови Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Верховної Ради з проханням спільно доопрацювати дискусійний законопроєкт.

"Наголошуємо на дотриманні прозорих процедур і антикорупційних норм, гарантуванні безпеки мешканців, збереженні досягнень реформи децентралізації в законопроєкті та необхідності доопрацювання проєкту Закону України №5655 із зазначених вище питань до винесення його на розгляд Верховної Ради України. Доопрацювання, широке громадське обговорення, консультації з професійними середовищами і тільки тоді голосування у сесійній залі Верховної Ради України. Саме так працює демократичне громадянське суспільство. Не навпаки", – резюмується в заяві АМУ.

Заяву АМУ підписали близько 40 мерів українських міст. В тому числі: