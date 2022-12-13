Також "містобудівна реформа" позбавить громадськість та місцеву владу можливості впливати на незаконні забудови, призведе до відшкодування самовільним забудовникам з місцевого бюджету, порушить права власників земельних ділянок та знищить досягнення децентралізації. Про це йдеться у заяві АМУ.
Важливо Асоціація міст б'є на сполох через законопроєкт 5655: чому не можна допустити його ухвалення
На розгляді Верховної Ради України перебуває законопроєкт №5655 про зміну системи містобудування, розгляд якого у другому читанні очікується 13 грудня 2022 року. З огляду на це, ми, голови українських міст, сіл і селищ, висловлюємо свою позицію та наголошуємо, що у цьому питанні абсолютно одностайні та категорично проти ухвалення цього законопроєкту, – йдеться в заяві.
В АМУ наголошують, що не можна допустити ухвалення цього документу в тій редакції, яка існує зараз, та називають низку причин:
- Законопроєкт №5655 створює умови для монопольного централізованого допуску будівельників на ринок, а тим, хто зайде, буде дозволено створити приватний орган контролю містобудівної діяльності без жодного впливу держави чи місцевого самоврядування.
- Контроль і нагляд місцевого самоврядування знищуються шляхом заміни їх на моніторинг, який включає в себе лише спостерігання за самовільним будівництвом.
- Вводиться будівельна амністія та відшкодування вартості будівництва самовільним забудовників з місцевого бюджету.
- Порушуються права власників земельних ділянок, адже відповідальності за самовільне будівництво не буде.
- Ліквідовується можливість громадськості контролювати законність забудови та впливати на незаконні будівництва.
- Знищуються досягнення реформи децентралізації, вся галузь централізується та звільняється від реального контролю, про що зазначають в Асоціації міст України.
В АМУ також наголошують, що вже неодноразово зверталися до голови Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Верховної Ради з проханням спільно доопрацювати дискусійний законопроєкт.
"Наголошуємо на дотриманні прозорих процедур і антикорупційних норм, гарантуванні безпеки мешканців, збереженні досягнень реформи децентралізації в законопроєкті та необхідності доопрацювання проєкту Закону України №5655 із зазначених вище питань до винесення його на розгляд Верховної Ради України. Доопрацювання, широке громадське обговорення, консультації з професійними середовищами і тільки тоді голосування у сесійній залі Верховної Ради України. Саме так працює демократичне громадянське суспільство. Не навпаки", – резюмується в заяві АМУ.
Заяву АМУ підписали близько 40 мерів українських міст. В тому числі:
- мер Києва Віталій Кличко (голова АМУ),
- мер Львова Андрій Садовий,
- мер Хмельницького Олександр Симчишин,
- мер Чернігова Владислав Атрошенко,
- мер Тернополя Віталій Надал,
- мер Рівного Олександр Третяк,
- мер Вінниці Сергій Моргунов,
- мер Житомира Сергій Сухомлин та інші.