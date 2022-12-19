Про це в ефірі 24 каналу розповіла народна депутатка України від партії "Голос" Наталія Піпа. Вона переконана, що невдовзі Володимир Зеленський ухвалить остаточне рішення щодо скандального законопроєкту 5655.

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На думку депутатки, законопроєкт має деякі позитивні сторони, до прикладу, реєстр, в якому можна буде відстежувати все онлайн, він забезпечує прозорість. Однак від цього користі мало, адже впливати на будівництво, побачене в реєстрі, ніхто не зможе.

Вплив на громади

Піпа зазначила, що різні громади ставляться до своїх забудовників по-різному.

Одні дають рішення рад, і вплив ради територіальної громади зменшується. В тих ОТГ, де дали собі раду вже із забудовою і архітектурою – це однозначно погано. В тих, де дозволи штампувалися, бо хтось комусь заніс хабар, ситуація може і покращитися, і погіршитися,

– прокоментувала депутатка.

Чому законопроєкт потребує доопрацювання

Коли створюється містобудівна палата, і в її контролюючі органи фактично можуть входити представники забудовника – речі неприпустимі, переконана Піпа. Простіше кажучи, забудовник тепер зможе сам створити приватну фірму, яка його контролюватиме.

"Відповідно до цієї реформи багато обов'язків із забудовника перекладається на архітектора, а від забудовника вимагається лише в разі чого виплатити страхове відшкодування в розмірі 3-5 мільйонів", – зазначила Піпа

Ця реформа зумовить, неможливість будь-якого впливу громади на забудовника. Піпа згадала, що до цього громадські активісти мали реальні інструменти впливу і мали свої результати в боротьбі з незаконними забудовами. Зокрема, історії з Пейзажною алеєю в Києві, Сквером Гідності у Львові тощо.

Вето на реформу містобудування: дивитись відео

Петиція про ветування

"Це викликало обурення і в Асоціації міст України, і в місцевого самоврядування. Якби хтось хотів залишити там позитивні норми, то законопроєкт зовсім інакше треба було допрацьовувати", – переконана депутатка.

Наталія Піпа акцентувала, що рішення по цьому законопроєкту від президента ще немає. Бо громадськість подала петицію про його ветування на розгляд Володимира Зеленського. Остаточного рішення немає ще навіть в кулуарах, адже сам закон складний, неоднозначний і розглядався близько півтора року.

Ціна питання

Закон із самого початку був скандальним, за словами депутатки. Вона припускає, що забудовники великою мірою фінансово підтримують партію більшості.

І те, що 228 голосів (при мінімумі 226 – 24 канал) це теж багато про що говорить. Мені не пропонували, бо до мене немає сенсу підходити. Але, кажуть, що останнім голосам платили від 60 до 90 тисяч доларів,

– додала Піпа.

За її підрахунками, за ці гроші можна було купити чотири АСУ-1 «Валькірія», купу безпілотників і стати депутатом-героєм, який підтримує нашу армію. Депутатка переконана, що треба дивитися в корінь проблеми. Голосування депутатів, яке вирішить долю країни набагато цінніше за будь-яку благодійну підтримку.

Але яка ціна цього, і куди наші бійці вернуться, де наші діти будуть рости?

– ставить питання Піпа.

Що передбачає законопроєкт 5655