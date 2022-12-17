Про це повідомляється на сайті АМУ.

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"Вважаємо, що прийнята редакція суперечить задекларованій меті законопроєкту та потребує суттєвого доопрацювання. Звертаємось до Вас з проханням застосувати надане Вам п. 30 ст. 106 Конституції право вето щодо проєкту закону №5655 та повернути його на повторний розгляд Верховної Ради України", – йдеться в заяві.



Асоціація міст України звернулась до президента щодо вето на закон 5655 / Скриншот

Що не так у законі 5655

В АМУ зазначають, що чинною редакцією закону знищується ідея електронної системи регулювання містобудування, оскільки відсутня відповідальність реєстраторів за невиконання чи порушення закону.

Також цей закон легалізує та стимулює самовільне будівництво, оскільки в разі визнання судом незаконності будівництва його вартість має бути відшкодована з місцевого бюджету. А незаконне будівництво, здійснене до набрання чинності законом, легалізується. Монополізується допуск на ринок.

А виключно державна функція контролю та нагляду за забудовниками передається бізнесу. Натомість можливості контролю з боку місцевого самоврядування та громадськості обмежуються.

"Громадськість позбавляється прав ініціювати обов’язкові перевірки будівництва у разі виявлення ними порушень, а отже збільшується кількість конфліктів між громадськістю і забудовниками. Порушуються мінімум 5 положень Конституції та створюється ряд суперечностей з Цивільним кодексом", – наголошують в АМУ.



Повний текст звернення АМУ до президента / Документ

Важливі моменти

Асоціація міст також нагадує, що петиція на ветування проєкту закону №5655 за декілька годин після його голосування у Верховній Раді набрала 25 тисяч голосів, що є вперше в історії України. А на момент оприлюднення заяви петиція зібрала більш ніж 42 тисячі підписів.

Низку зауважень до законопроєкту висловили Головне юридичне управління ВР, Міністерство культури та інформполітики, Міністерство аграрної політики та продовольства, Нацагентство з питань запобігання корупції та інші громадські організації та установи.

"Представники місцевого самоврядування сподіваються на підтримку Президента України та збереження в Україні всіх надбань децентралізації, досягнутих за минулі роки", – наголошують в АМУ.