Об этом сообщается на сайте АГУ.

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"Считаем, что принятая редакция противоречит задекларированным целям законопроекта и требует существенной доработки. Обращаемся к Вам с просьбой применить предоставленное Вам п. 30 ст. 106 Конституции право вето по проекту закона №5655 и вернуть его на повторное рассмотрение Верховной Рады Украины", – идет речь в заявлении.



Ассоциация городов Украины обратилась к президенту о вето на закон 5655 / Скриншот

Что не так в законе 5655

В АГУ отмечают, что действующей редакцией закона уничтожается идея электронной системы регулирования градостроения, поскольку отсутствует ответственность регистраторов за невыполнение или нарушение закона.

Также этот закон легализует и стимулирует самовольное строительство, поскольку при признании судом незаконности строительства его стоимость должна быть возмещена из местного бюджета. А незаконное строительство, осуществленное до вступления в силу закона, легализуется. Монополизируется допуск на рынок.

А исключительно государственная функция контроля и надзора за застройщиками передается бизнесу. В то же время возможности контроля со стороны местного самоуправления и общественности ограничиваются.

"Общественность лишается прав инициировать обязательные проверки строительства в случае выявления ими нарушений, а значит, увеличивается количество конфликтов между общественностью и застройщиками. Нарушаются минимум 5 положений Конституции и создается ряд противоречий с Гражданским кодексом", – отмечают в АГУ.



Полный текст обращения АГУ к президенту / Документ

Важные моменты

Ассоциация городов также напоминает, что петиция на ветирование проекта закона №5655 через несколько часов после его голосования в Верховной Раде набрала 25 тысяч голосов, впервые в истории Украины. А на момент обнародования заявления петиция собрала более 42 тысяч подписей.

Ряд замечаний к законопроекту высказали Главное юридическое управление ВР, Министерство культуры и информполитики, Министерство аграрной политики и продовольствия, Нацагентство по предотвращению коррупции и другие общественные организации и учреждения.

"Представители местного самоуправления надеются на поддержку Президента Украины и сохранение в Украине всех достояний децентрализации, достигнутых за прошлые годы", – отмечают в АГУ.