Бійці наголосили, що попри різні заяви Москви, вони жодного разу не побачили припинення вогню. Про це пише 24 Канал з посиланням на агентство Reuters.

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Чого вимагають українські військові

Частина українських захисників на передовій, як пише агентство, передала чітке послання президенту Володимиру Зеленському, аби той не сідав за стіл переговорів до виведення російських військ. Таке прохання озвучили після триденного припинення вогню, оголошеного Росією, якого фактично не було.

Після завершення формального режиму тиші російський диктатор Володимир Путін запропонував Україні розпочати прямі переговори, на що Володимир Зеленський відповів, що така можливість є лише за умови безумовного місячного припинення вогню, яке має стартувати з понеділка, 12 травня.

Один з військових Національної гвардії, командир підрозділу БпЛА із позивним "Чепа", готуючи дрони для фіксації активності російських військ після завершення оголошеної "тиші", переконаний, що перемовини можливі лише після повного виходу російських військ до кордонів 1991 року.

Як солдат і громадянин України, я вважаю, що перш ніж ми сядемо за стіл переговорів, нам слід повернутися до кордонів 1991 року. Ось і все. Повне виведення всіх військ з території України. Потім, коли ми зможемо поговорити. Що б він не думав, захопити певні регіони чи поділити території, ніхто не давав йому права це робити,

– сказав він.

Reuters.пише, що цю думку поділяють й інші військові з його підрозділу. За словами "Чепи", російська "тиша" не є перемир'ям насправді, оскільки жодного з оголошених разів його підрозділ не помітив жодного зменшення інтенсивності бойових дій, обстріли тривали й надалі.

"Так, нам потрібні переговори. Але він (Путін – 24 Канал) боїться переговорів. Ми не бачили жодного припинення вогню, були безперервні атаки з гаубиць, ракетних установок, вони використовували все. Ми не зазнали жодного припинення вогню", – наголосив український військовий.