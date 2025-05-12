Однак ефективність цього періоду значною мірою залежить від рішень командування на всіх рівнях. Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт Давид Шарп.

Дивіться також Справжні цілі перемир'я: у CNN припустили, яку хитру гру почали у Європі

Як можна використати 30-денне перемир'я

За словами військового експерта, 30 днів – це значний термін. За цей час можливо:

побудувати фортифікаційні споруди;

провести бойову підготовку;

відремонтувати техніку;

організувати ротацію особового складу;

навіть провести масштабні навчання за різними сценаріями для різних підрозділів.

За цей час справді можна зробити надзвичайно багато,

– наголосив Давид Шарп.

Зазвичай стороні, яка обороняється, вигідніше перемир'я. Але немає гарантії, що вона зможе ефективно використати цей час. Тобто не факт, що українська армія зможе повністю реалізувати потенціал "паузи", але й не факт, що це зможуть зробити росіяни. Втім, для сторони, яка наразі веде наступ і має ресурси для його продовження, зупинка на цілий місяць є стратегічно невигідною.

Про переговори у Стамбулі

Диктатор Владімір Путін закликав до відновлення прямих переговорів у Стамбулі 15 травня. Однак ключове питання – позиція російської сторони. Радники Путіна заявляють, що переговори мають стосуватися "першопричин" конфлікту.

Як зазначив Шарп, якщо не зважати на російську риторику, то фактична "першопричина" з боку Росії – саме існування української держави. Цілі війни, які Путін озвучив під прикриттям термінів "денацифікація" та "демілітаризація", насправді означають:

повалення чинної української влади й встановлення проросійського режиму;

повне знищення Збройних Сил України, їх капітуляцію або ліквідацію.

Якщо саме ці "першопричини" Росія виносить на переговори у Стамбулі, то виникає риторичне питання: наскільки українське керівництво взагалі може вести переговори на таких умовах.