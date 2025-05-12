Бойцы отметили, что несмотря на различные заявления Москвы, они ни разу не увидели прекращения огня. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на агентство Reuters.

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Чего требуют украинские военные

Часть украинских защитников на передовой, как пишет агентство, передала четкое послание президенту Владимиру Зеленскому, чтобы тот не садился за стол переговоров до вывода российских войск. Такую просьбу озвучили после трехдневного прекращения огня, объявленного Россией, которого фактически не было.

После завершения формального режима тишины российский диктатор Владимир Путин предложил Украине начать прямые переговоры, на что Владимир Зеленский ответил, что такая возможность есть только при условии безусловного месячного прекращения огня, которое должно стартовать с понедельника, 12 мая.

Один из военных Национальной гвардии, командир подразделения БпЛА с позывным "Чепа", готовя дроны для фиксации активности российских войск после завершения объявленной "тишины", убежден, что переговоры возможны только после полного выхода российских войск к границам 1991 года.

Как солдат и гражданин Украины, я считаю, что прежде чем мы сядем за стол переговоров, нам следует вернуться к границам 1991 года. Вот и все. Полный вывод всех войск с территории Украины. Потом, когда мы сможем поговорить. Что бы он не думал, захватить определенные регионы или поделить территории, никто не давал ему права это делать,

– сказал он.

Reuters.пишет, что это мнение разделяют и другие военные из его подразделения. По словам "Чепы", российская "тишина" не является перемирием на самом деле, поскольку ни одного из объявленных раз его подразделение не заметило никакого уменьшения интенсивности боевых действий, обстрелы продолжались и в дальнейшем.

"Да, нам нужны переговоры. Но он (Путин – 24 Канал) боится переговоров. Мы не видели ни одного прекращения огня, были непрерывные атаки из гаубиц, ракетных установок, они использовали все. Мы не испытали ни одного прекращения огня". – подчеркнул украинский военный.