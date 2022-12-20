Подчеркнем, что нардепка никак не отреагировала на заявление депутатки "Слуги народа" Галины Янченко о выходе из партии. Янченко назвала поведение Шуляк "недостойным" и "отвратительным".

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"Не хотела, не планировала и не стремилась": Шуляк попросила прощения

В своем сообщении Елена Шуляк заявила, что она пытается дать бойцам "уверенность в том, что они должны играть ведущую роль в восстановлении страны". Нардепка извинилась перед военным и добавила, что не хотела обидеть его.

Заметим, что имя бойца глава партии так и не назвала. Речь идет об Олеге Симорозе – воине ВСУ, юристе и активисте, который подверг жесткой критике законопроект ее авторства.

И если какие-то мои поступки или слова чем-то обидели бойца, я прошу прощения. Я точно этого не хотела, не планировала и не стремилась. А если это так было воспринято – извиняюсь,

– написала Шуляк.

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