Подчеркнем, что нардепка никак не отреагировала на заявление депутатки "Слуги народа" Галины Янченко о выходе из партии. Янченко назвала поведение Шуляк "недостойным" и "отвратительным".
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"Не хотела, не планировала и не стремилась": Шуляк попросила прощения
В своем сообщении Елена Шуляк заявила, что она пытается дать бойцам "уверенность в том, что они должны играть ведущую роль в восстановлении страны". Нардепка извинилась перед военным и добавила, что не хотела обидеть его.
Заметим, что имя бойца глава партии так и не назвала. Речь идет об Олеге Симорозе – воине ВСУ, юристе и активисте, который подверг жесткой критике законопроект ее авторства.
И если какие-то мои поступки или слова чем-то обидели бойца, я прошу прощения. Я точно этого не хотела, не планировала и не стремилась. А если это так было воспринято – извиняюсь,
– написала Шуляк.
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Скандал с лидером партии "Слуга народа": случившееся
- 13 декабря Верховная Рада поддержала скандальный законопроект 5655 о реформе градостроения Его автором является глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.
- После этого юрист и военный ВСУ Олег Симороз раскритиковал решение Рады и лично Шуляк в своем посте в соцсетях. Он был возмущен, ведь потратил много времени и сил на борьбу с застройкой.
- 17 декабря Елена Шуляк пришла в палату к Симорозу. Военный находился там, потому что потерял обе ноги, взорвавшись на вражеской мини.
- Однако главу "Слуги народа" не слишком интересовало состояние здоровья бойца. Она пришла, чтобы "выяснить отношения".