Яку "спадщину" залишили звільнені чиновники

Чимало заяв було написано у різних міністерствах, звільнено кількох голів ОВА, звільнено заступника голови Офісу Президента, який відповідав за регіональну політику. Все дуже серйозно.

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З юридичного погляду, маємо поважати презумпцію невинуватості. З погляду політичної відповідальності, рішення президента, очевидно, абсолютно правильне, оскільки суспільство вимагало справедливості.

Але чомусь у епіцентрі скандалу всі зосередилися на персоналіях. А в мене питання інше: а як щодо "спадщини", яку залишили по собі відповідні інституції та посадовці?

У цьому контексті найбільше болить питання закону 5655. Його можна вважати дітищем критикованого тепер містобудівного блоку Міністерства розвитку громад та територій. На жаль, реформоване міністерство-правонаступник теж підтримало цей закон. Очевидно, не розібралось...

То що – він так і буде у підвішеному стані й чекатиме на нових послідовників? Так не повинно бути. Закон 5655 має піти услід за… Своїми творцями й лобістами. Тому що сам по собі породжує корупцію.

Чи може для когось секрет, що закон 5655 схвалювався під шаленим тиском будівельного лобі та був ухвалений у Верховній Раді лише завдяки 20 голосам ОПЗЖ – фактичних зрадників українського народу, які з незрозумілих причин продовжують засідати в парламенті.

Корупційну систему зламати важко

Людей досить легко поміняти одних на інших, але систему ламати важче. Саме корупційну систему узаконює цей документ. З одного боку він надає приватному капіталу невластиві їм функції "самоконтролю", з іншого – максимально централізує всі повноваження (де б ви подумали?) у профільному міністерстві.

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Якщо міністерство так глобально дезінфікують від корупції чи можливої корупції, старих впливів чи бозна від чого ще, то логічне питання – навіщо нам залишати таку корупційну бомбу сповільненої дії, як закон 5655? Це як підпалити гніт і чекати, чи шандарахне.

Від самого початку псевдореформа містобудування була корупціогенною. Тобто такою, що породжувала умови, які сприяли вчиненню корупційних дій. І про це офіційно заявило Національне агентство з питань запобігання корупції. Це вже потім почалися "манси" і торги – "щось там врахували, а ви просто не додивились" ,"а, може, це не така вже й корупційна корупція" і так далі.

Цей закон "отруює" навіть тих, хто вирішив перечекати

Громадські активісти, які на виловлюванні корупції в українському політикумі зуби з'їли, голосно заявили: "Закон 5655 створює теплу ванну для корупції, вона буде процвітати". Спільнота архітекторів, місцева влада розуміли й заявляли, що ця псевдореформа породить корупційного монстра, який схоче і зможе заробляти на відбудові країни. У відповідь по-дитячому: "Самі корупціонери".

А он воно як обернулося!

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Я вже писав, що закон 5655 став токсичним для українського суспільства. Наразі він отруює своїх авторів, лобістів і навіть тих, хто вирішив постояти збоку і почекати, чим це все закінчиться.

Тому повторюся. Єдиним кроком, що зупинить протистояння в суспільстві, збереже підтримку міжнародних партнерів та продовжить реформу децентралізації, є вето президента на цей закон.