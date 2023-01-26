Какое "наследство" оставили уволенные чиновники

Многие заявления были написаны в разных министерствах, уволены несколько председателей ОВА, уволены заместитель председателя Офиса Президента, который отвечал за региональную политику. Всё очень серьезно.

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С юридической точки зрения, мы должны уважать презумпцию невиновности. С точки зрения политической ответственности решение президента, очевидно, абсолютно правильно, поскольку общество требовало справедливости.

Но почему-то в эпицентре скандала все сосредоточились на персоналиях. А у меня вопрос другой: а как насчет "наследства", которое оставили после себя соответствующие институции и должностные лица?

В этом контексте больше всего болит вопрос закона 5655. Его можно считать детищем критикуемого теперь градостроительного блока Министерства развития общин и территорий. К сожалению, реформированное министерство-правопреемник тоже поддержало этот закон. Очевидно, не разобралось...

Так что – он так и будет во взвешенном состоянии и будет ждать новых последователей? Так не должно быть. Закон 5655 должен последовать за… Своими творцами и лоббистами. Потому что сам по себе рождает коррупцию.

Может ли для кого секрет, что закон 5655 одобрялся под бешеным давлением строительного лобби и был принят в Верховной Раде только благодаря 20 голосам ОПЗЖ – фактических предателей украинского народа, которые по непонятным причинам продолжают заседать в парламенте.

Коррупционную систему сломать тяжело

Людей достаточно легко поменять одних на других, но систему ломать тяжелее. Именно коррупционная система узаконивает этот документ. С одной стороны, он предоставляет частному капиталу несвойственные им функции "самоконтроля", с другой – максимально централизует все полномочия (где бы вы подумали?) в профильном министерстве.

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Если министерство так глобально дезинфицируют от коррупции или возможной коррупции, старых влияний или божественно от чего еще, то логичный вопрос – зачем нам оставлять такую коррупционную бомбу замедленного действия, как закон 5655? Это как поджечь фитиль и ждать, шандарахнет ли.

С самого начала псевдореформа градостроительства была коррупциогенной. То есть порождавшей условия, способствовавшие совершению коррупционных действий. И об этом официально заявило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции. Это уже потом начались "мансы" и торги – "что-то там учли, а вы просто не досмотрели", "а, может, это не такая уж коррупционная коррупция" и так далее.

Этот закон "отравляет" даже тех, кто решил переждать

Общественные активисты, которые на вылове коррупции в украинском политикуме зубы съели, громко заявили: "Закон 5655 создает теплую ванну для коррупции, она будет развиваться". Сообщество архитекторов, местные власти понимали и заявляли, что эта псевдореформа породит коррупционного монстра, который захочет и сможет зарабатывать на восстановлении страны. В ответ по-детски: "Сами коррупционеры".

А вот оно как обернулось!

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Я уже писал, что закон 5655 стал токсичным для украинского общества. Пока он отравляет своих авторов, лоббистов и даже тех, кто решил постоять в сторонке и подождать, чем это все закончится.

Потому повторюсь. Единственным шагом, который остановит противостояние в обществе, сохранит поддержку международных партнеров и продолжит реформу децентрализации является вето президента на этот закон.