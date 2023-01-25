День первый: мозоли, боль и подвернутая нога

24 января я вышел из Хуста на Закарпатье, чтобы пройти путь почти в 1 300 километров. 24 февраля, в день полномасштабного вторжения российских войск в Украину, я планирую прийти в Донецкую область.

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В 8 часов утра я начал свой путь. На плечах – 15-килограммовый рюкзак.

Погода была теплее, чем показывал прогноз погоды, так что очень быстро мне пришлось переодеваться прямо на дороге. За первый день я прошел 8 часов, еще 4 часа потратил на остановки, ведь по дороге встречал знакомых.

Первые 30 километров были легкими. Когда я сделал паузу на полчаса и пошел дальше, стало тяжелее. Последние 7 – 8 километров я шел очень долго, это был настоящий ад. От рюкзака болела спина, на ногах – мозоли. Без нюансов тоже не обошлось – на грунтовой дороге я подвернул ногу.

Но это все не критично, я знаю свою цель и иду к ней. Я хочу поддержать Украину в этой войне.

Хоть я и отказывался от сопровождения, но теперь уже размышляю над тем, чтобы кто-нибудь из знакомых был рядом на автомобиле. Тогда я мог бы отдать свой рюкзак. Без него путь был бы более легким. Ну и плюс в авто можно положить "Старлинк", чтобы всегда быть на связи.

Обратите внимание! Поддержать Петра можно донатом на карту:



4790729919425850 – Иван Шманьо.



За собранные деньги волонтер приобретет амуницию, дроны и автомобили для ВСУ.

Путь Петра на Донбасс / Фото волонтера

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Чехия поддерживает волонтера

Отель, в котором я планировал остаться, был полностью без света. Поэтому знакомый приехал за мной и отвез в другой – в Межигорье что в 15 – 16 километрах. Так что сегодня я на такси буду возвращаться в ту же точку, где вчера завершил свой путь, чтобы все было честно. Уже оттуда продолжу марафон.

Очень важно, что знакомые в Чехии решили меня поддержать. Один мой друг прошел 38 километров в другой стране, чтобы просто выразить свою солидарность. Остальные собираются в короткий марафон на выходных.

За день мне удалось пройти 43 километра. Впереди – еще более тысячи. Но первые победы уже есть – я собрал 23 тысяч крон и 1 200 гривен.

Следующий рассказ Петра о пройденных километрах, собранных деньгах, а также эмоциях и впечатлениях читайте на сайте 24 Канала через несколько дней.