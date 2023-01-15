Петр активен в социальных сетях, но своего лица не показывает. Он попросил нас даже не указывать его фамилию. Мужчина говорит – хочет помогать Украине не для пиара, а потому, что считает это правильным.

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Петр живет с женой в Закарпатье. Признается, что за почти год войны люди стали меньше помогать армии и пострадавшим. Поэтому у него появилась идея, которая уже через несколько дней претворится в реальность – Петр будет пешком идти на Донбасс через всю страну. Он пройдет этот путь, чтобы собрать деньги для нашего государства.

Историю Петра читайте в эксклюзивном интервью для сайта 24 Канала.

В ВСУ не взяли из-за отсутствия службы в армии Чехии

Где вы были 24 февраля и как узнали о войне? Что помните об этом дне?

23 февраля я вернулся из Краматорска. Я ездил туда по работе, потому что занимался ретро автомобилями. Покупал их здесь и отправлял в Чехию. Утром 24 февраля жена разбудила меня со словами, что началась война. Мы начали думать, что делать дальше – ехать в Чехию или нет.

В Закарпатье было спокойно, поэтому решили остаться. Тем более, что жена не хотела ехать, ведь здесь ее работа, друзья, родственники. У нас в 2–3 километрах граница с Румынией, до Венгрии – 40 километров и Словакии – 100 километров. Все было спокойно.

Как решили заниматься волонтерством? С чего все началось и имели ли уже такой опыт?

Сначала я хотел идти воевать за Украину, поэтому пошел в Хусте в военкомат. Там не знали, что делать, и сказали мне идти в Интернациональный легион. Я позвонил туда, но там ответили, что я не нужен, потому что я не служил в армии в Чехии.



Петр возил помощь в Бахмут / Фото Ленка Клицпарова



Волонтер ездит к военным в горячие точки / Фото Ленка Клицпарова

Позже мне позвонил знакомый, воевавший с 2014 года и являвшийся волонтером. Он спросил, хочу ли я поехать с ним в Киев и отвезти военным 128 бригады помощь. Я согласился. Мы поехали в Черниговскую область. Там эвакуировали девочек и бабушку с котом. Увезли их в Закарпатье. Я хотел помогать дальше.

Раньше у меня такого опыта не было. Я не был на войне. Я знал, что есть война на Донбассе, но, к сожалению, это мало кого интересовало в последние годы.

Моя жена украинка, я живу в Украине, поэтому должен помогать.

В Ужгород и Хуст приходила помощь из Германии и Польши на разные организации. Поэтому я предложил перевозить ее на Восток и Юг Украины. Сначала я заправлял автомобиль за свои деньги, а когда начал писать об этом в фейсбуке, люди стали давать на горючее.

Поездки почти в окопы

Расскажите больше, как это происходило. Куда вы возили эту помощь, что это было?

Я ездил за помощью от организаций. Кроме того, был чатбот, где присылали заявки, а я писал, что и куда могу отвезти по дороге. Люди видели в соцсетях, что я вожу гуманитарку, так что привозили какие-то вещи ко мне. Некоторые передавали посылки своим родным, которые были на фронте. Поэтому я начал ездить почти в окопы. Делал это благодаря своему прицепу к автомобилю. В общей сложности на нем перевез уже более 350 тонн гуманитарной и военной помощи.



Автомобиль, на котором Петр возит гуманитарную помощь / Фото волонтера

Сначала помощи было мало, потом очень много. Сейчас уже тоже меньше. Но чешские журналисты сделали репортаж о моей деятельности, так люди снова начали кидать деньги.

Куда вы ездили?

Я много где был. Ездили под обстрелами возле Снегиревки, Лимана, Александровки. Люди сами говорили, что им нужно, и мы это давали. Когда встречали военных, то давали им спальники, консервы какие-то.

В Николаеве я познакомился с волонтером Анной и начал возить ей много помощи, которая мне из Чехии приходила. У Анны отец и брат на войне, поэтому она очень помогает. В Николаеве мы почти бесплатно получили склад от хлебозавода. Я привозил туда средства гигиены, продукты, бронежилеты, амуницию. Дальше Аня развозила это гражданским, а я – на фронт.

Снаряды прилетали в 100 метрах от гумсклада в Николаеве

Российские оккупанты обстреливают Николаев практически каждый день. Были ли попадания по вашему складу?

Наш склад в Николаеве расположен в Корабельном районе. Это была третья прифронтовая линия. Летом постоянно прилетало рядом. Снаряды падали в 100–500 метрах, но в сам склад не попадали. За один день могло быть 10–15 обстрелов. Сейчас уже поспокойнее. Кроме того, с этим свыкаешься.

Хорошо, что к нам люди на склад не приходили. Мы никому не рассказывали, где он расположен. Ведь было такое, что в Николаеве за одну неделю обстреляли 4 гуманитарных склада, потому что кто-то сдавал расположение. Поэтому мы возили помощь прямо людям.



Помощь, которую возит Петр / Фото волонтера

Авто волонтера расстреляли из автомата

Вы говорили, что попадали под обстрелы. Как и когда это произошло впервые? Какие эмоции вы тогда испытали?

Когда я впервые ехал в Киев и в Черниговскую область, было очень страшно. Стресс, нервы. Житомирская трасса… В Киеве я чувствовал себя безопаснее, чем в его окрестностях. Но человек привыкает ко всему.

Недавно мы были в Херсоне и возле нас стреляли из танка. Прилетало в 30 метрах от машины. Однажды мой автомобиль из автомата был расстрелян. Попали в стекло и заднюю часть машины.

Сейчас я так не переживаю, хотя волнение все равно всегда есть. Я думаю, что могу не вернуться домой.



Автомобиль волонтера обстреляли / Фото Петра

После очередного обстрела Петр несколько недель не ездил на передовую

С кем вы тогда были? Не думали ли перестать ездить на фронт из-за опасности?

Первый раз со мной были воиенные-добровольцы и добровольцы из Чехии. Я не скажу, что было ужасно. Это так быстро произошло… Я зажал газ до ближайшего поста наших военных. Рассказал им, откуда по нас стреляли, чтобы они знали, где россияне.

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Когда мы заезжали на склад в Николаев, нас сильно обстреляли. Также однажды попали под жесткий минометный обстрел. Я думал, что это уже конец. После того даже какое-то время на передовую уже не ехал. Человек должен успокоиться после этого.

В Тернах Донецкой области мы дважды попали под обстрел. Там есть только одна дорога, по которой можно добраться до наших ребят, – через мост. Там всегда немного страшно ездить. Но нужно.

Петр попал под обстрел в Донецкой области: видео

Кстати, а как ваша жена реагирует на то, что вас никогда нет дома? Она поддерживает то, что вы так много помогаете Украине?

Она не знала, что я буду так много ездить, а теперь уже привыкла и ничего не говорит. Она не говорит, чтобы я не уезжал, а наоборот поддерживает меня.

Если попадаю под обстрел, то не говорю ей, чтобы не переживала. Она знает, что я делаю доброе дело, но почти об этом не говорит. Сердится немного, потому что я остаюсь только на день-два. Только на Рождество дольше был дома – 2 недели.

Вы напоминали об эвакуации. Откуда именно и куда вы вывозили людей? Как это происходило?

Я производил эвакуацию людей со всей Украины: из Киевской, Черниговской, Днепропетровской, Донецкой областей. Недавно 3 человека из Херсона вез.



Петр возил помощь в Херсон / Фото волонтера

Ко мне обращаются люди и говорят, что надо кого забрать. Например, бабушку или дедушку. Пишут в фейсбуке или звонят через знакомых. Обратно я еду пустой, поэтому могу взять людей. Еду на условленное место и забираю тех, кто хочет эвакуироваться в Закарпатье или во Львов.

Чехи солидарны с украинцами, ведь тоже помнят русскую оккупацию

Многие ли чехи помогают украинцам, в частности часто ли кидают вам деньги? И как в целом в Чехии относятся к войне в Украине?

В Чехии много людей, которые помогают финансово и материально. Есть и такие, которые хоть и не за Россию, но говорят, что война – это дорого, цены поднимаются. Их немного. Пророссийского населения в Чехии очень мало.

Люди помнят 1968 год, когда Россия оккупировала Чехословакию. Никто такого больше не желает. Потому чехи солидарны с украинцами.

1 крона за 1 шаг: Петр планирует пройти почти 1300 километров.

Расскажите больше о марафоне, который вы планируете пройти, чтобы собрать деньги для Украины. Откуда у вас взялась подобная идея?

Я пройду этот путь из Хуста на Донбасс для сбора денег. Многим людям за границей война уже надоела. Помощи становится все меньше. Я хочу показать, что она до сих пор нужна. Чем больше времени идет война, тем больше нужно помогать. Сейчас есть угроза наступления из Беларуси, поэтому нужно стоять вместе с украинцами. ВСУ освобождают территории, и люди, жившие в оккупации, нуждаются в помощи.

Я хочу пройти 1275 километров и собирать 1 крону за 1 шаг. Это получится около полутора миллионов крон. За эти деньги планирую купить микроавтобус для эвакуации населения, термобелье для военных, автомобиль, беспилотники. Словом, планов много, но все зависит от того, сколько денег удастся собрать.



Чехи помогают Украине / Фото Петра

Вы будете иметь какое-либо сопровождение? Где будете ночевать?

Нет, никакого сопровождения не будет. Это импровизация. У меня есть собака Рокси, породы бишон. Думаю брать ее с собой. Но также придется взять сумку для нее, потому что Рокси так много не пройдет.



Петр с собакой Рокси в Бахмуте / Фото Ленка Клицпарова



Волонтер на Рождество ездил в Бахмут / Фото Ленка Клицпарова

Я планирую выходить каждое утро в 7 часов и останавливаться в 17:00. Хочу за день проходить 42,5 км. Надеюсь, что по дороге мне будут встречаться добрые люди, которые впустят к себе переночевать. Так часто было, когда я возвращался с фронта домой. Потому я знаю, что мне помогут. Если же нет, то останусь в гостиницах, которые увижу по дороге.

Знаю, что ноги будут болеть. Особенно первая неделя и последняя. Но этот марафон – возможен. Я не спортсмен, не атлет, а обычный человек, желающий показать, что каждый может помочь. Мы с женой в Чехии в выходные часто ходили в горы.

Кстати, я хочу фотографироваться у знаков всех сел и городов, которые буду проходить. Также в фейсбуке буду обо всем отчитываться.

Обратите внимание! Петр будет вести блог на сайте 24 Канала во время своего путешествия. Он будет делиться впечатлениями, пережитыми и интересными моментами. Также волонтер будет рассказывать о том, сколько денег собрал. Вскоре ждите интересные и важные истории на нашем сайте.

Обещание помогать украинцам до конца войны

Не все украинцы делают для победы столько, сколько вы делаете. Можете назвать это патриотизмом к чужой стране?

Я не знаю, может ли иностранец быть патриотом, но мне очень нравится жить в Украине. Я хотел вступить в батальон "Карпатская Сечь".

Благодаря своей волонтерской деятельности уже научился стрелять, потому что приходилось спать с военными на нулевых позициях. Но они говорят, что моя работа собирать помощь. Но если люди перестанут донатить, то я пойду защищать Украину. Не скажу, что я какой-то герой и меня возьмут на танк, но чем-нибудь полезным бы был.

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Откуда у вас такое большое желание помогать Украине? Вы рискуете собственной жизнью.

Мне нравится Украина, у меня здесь много друзей. Украинцы – очень свободные и гостеприимные люди. Я хочу жить в Украине, а не под российским режимом. Когда я 10 лет жил под российскими коммунистами в Чехии и знаю, как это. Я буду помогать украинцам до конца войны.

Я злюсь на украинцев, которые сбежали в Закарпатье и во время войны ничего не делают. Ни деньги не кидают, ни помогают. Это моя обязанность – я должен помогать стране, в которой живу. Я не знаю, может ли быть патриотизм у иностранца, но это то, что я ощущаю.