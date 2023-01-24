"Рамштайн" – не медийная платформа

Встреч ждут, обсуждают, выдвигают прогнозы о том, что "услышим именно на этот раз", с нетерпением ждут итоговые брифинги. Затем "разочаровываются", возмущаются и так далее.

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Я думаю, что нужно понять несколько вещей. Сам по себе формат Рамштайн – это не медийное событие или информационный повод. Это также и не место для оглашения политических заявлений (как Генассамблея ООН). Это реальный дипломатический формат, и там реально обсуждают важные проблемы. Ждать того, что каждая встреча будет приносить какие-то приятные для широкой публики новости – не стоит.

Более того, если вы проанализируете динамику официальных сообщений о предоставлении пакетов помощи Украине, то во временном плане они часто никак с "Рамштайном" не связаны.

Задача "Рамштайна" – быть реальной дипломатической площадкой по одной конкретной теме, а не пропагандистским информационным поводом.

Заявления противоречивы, но поддержка Украины растет

Трудно не заметить, что подходы к некоторым ключевым вопросам среди западных стран к поддержке Украины остаются достаточно разными. Есть подход государств, недавно произнесших "Таллиннскую декларацию" о поддержке Украины. Этот документ не остался чисто декларативным.

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Эстония уже объявила о передаче Украине всей своей артиллерии. Есть условный подход в США, есть условный подход Германии. Конечно, последний – украинцам не очень нравится, но я не думаю, что кто-то серьезно рассчитывал на мгновенную трансформацию немецкой политики в нечто прямо противоположное линии многих прошлых лет.

К чему я? Есть дипломатический процесс. Он означает встречи, переговоры, иногда заявления, кажущиеся очень противоречивыми по своему содержанию. Не надо тратить на них весь свой эмоциональный потенциал.

Есть некоторые тенденции роста поддержки для Украины со стороны западных партнеров. Главное – качественного изменения этой поддержки. Просто начиналось все с средств партизанской борьбы и советской техники, а теперь уже дошли до систем Patriot. Не заметить такое – тяжело. Это если определять глобальные тенденции, которые говорят кое о чем.

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Но движение по пути к этим тенденциям – не линейное, темпы – явно не такие, чтобы кого-то удовлетворить. Опасность от государства-агрессорки не только не уменьшается, как на это могли надеяться некоторые на Западе, но и есть тенденции к росту. Все это предмет сложных дипломатических переговоров. Брифинги после каждого Рамштайна – это лишь очень небольшой эпизод этого процесса.