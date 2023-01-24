"Рамштайн" – не медійна платформа

Зустрічей чекають, обговорюють, висувають прогнози про те, що "почуємо саме цього разу", з нетерпінням чекають на підсумкові брифінги. Потім "розчаровуються", обурюються і так далі.

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Я думаю, що треба зрозуміти декілька речей. Сам по собі формат "Рамштайн" – це не медійна подія або інформаційний привід. Це також і не місце для виголошення політичних заяв (як Генасамблея ООН). Це реальний дипломатичний формат і там реально обговорюють важливі проблеми. Чекати того, що кожна зустріч буде приносити якісь приємні для широкого загалу новини – не варто.

Ба більше, якщо ви проаналізуєте динаміку офіційних повідомлень про надання пакетів допомоги Україні, то у часовому плані вони часто ніяк із "Рамштайном" не пов'язані.

Завдання "Рамштайну" – бути реальним дипломатичним майданчиком з однієї конкретної теми, а не пропагандистським інформаційним приводом.

Заяви суперечливі, але підтримка України зростає

Важко не помітити, що підходи до деяких ключових питань серед західних країн до підтримки України лишаються досить різними. Є підхід держав, які нещодавно виголосили "Талліннську декларацію" про підтримку України. Цей документ не залишився суто декларативним.

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Естонія вже оголосила про передачу Україні всієї своєї артилерії. Є умовний підхід США, є умовний підхід Німеччини. Звісно, останній – українцям не дуже подобається, але я не думаю, що хтось серйозно розраховував на миттєву трансформацію німецької політики у щось, що є прямо протилежним до лінії багатьох минулих років.

До чого це я? Є дипломатичний процес. Він означає зустрічі, переговори, іноді заяви, що видаються дуже суперечливими за своїм змістом. Не треба витрачати на них геть весь свій емоційний потенціал.

Є певні тенденції зростання підтримки для України з боку західних партнерів. Головне – якісної зміни цієї підтримки. Просто починалося все із засобів партизанської боротьби та радянської техніки, а зараз уже дійшли до систем Patriot. Не помітити таке – важко. Це якщо визначати глобальні тенденції, які говорять про дещо.

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Але рух на шляху до цих тенденцій – не лінійний, темпи – явно не такі, аби когось задовольнити. Небезпека від держави-агресорки не лише не зменшується, як на це міг сподіватися дехто на Заході, але і має тенденції до зростання. Все це є предметом складних дипломатичних переговорів. Брифінги після кожного "Рамштайну" – це лише дуже невеликий епізод цього процесу.