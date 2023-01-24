Яку військову допомогу США надали Україні у січні

6 та 19 січня міноборони США схвалило 29-й та 30-й пакети військової допомоги. Згідно з офіційними релізами МО США та заявами посадовців, Україна отримає військову допомогу на загальну суму 5,75 мільярда доларів.

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Для порівняння, за 2022 рік пік постачання припав на серпень. Того місяця поставили озброєння на 2,3 мільярда доларів.

Нагадаю, що сама Україна, яка зараз відчайдушно вимагає озброєння у країн НАТО, у 2021 році витратила на закупівлю озброєнь всього 800 мільйонів доларів. Тобто американські постачання в одному лише січні 2023 року у 7 разів більші ніж Україна виділяла за цілий рік для власного захисту напередодні нападу.

А тепер розгляньмо кількість та призначення військової допомоги США у січні 2023 року.

Важке озброєння:

18 одиниць 155-міліметрових самохідних гаубиць Paladin М109А6;

36 одиниць 105-міліметрових причіпних гаубиць М119;

8 самохідних зенітно-ракетних комплексів Avenger;

109 БМП Bradley M2A2 ODS з 25-міліметровою гарматою та керованими ракетами TOW-2;

190 БТР М113 та М1126 Stryker;

596 важких та легких бронеавтомобілів класів MRAP та Humvee;

30 броньованих машин постачання артилерійських снарядів;

6 броньованих командно-штабних машин;

22 броньованих артилерійських тягачів;

Засоби ураження:

1 100 корегованих снарядів 155-го калібру Excalibur;

90 000 снарядів 155-го калібру;

1 200 снарядів RAAM 155-го калібру для дистанційного мінування;

190 000 снарядів 105-го калібру;

21 800 мінометних мін 120-го калібру;

ракети для ракетно-артилерійської системи HIMARS;

авіаційні антирадарні ракети HARM;

зенітні ракети для систем NASAMS та Sea Sparrow;

4 000 некерованих авіаційних ракет 70-го калібру Zuni;

1 090 протитанкових керованих ракет TOW-2;

2 000 протитанкових керованих ракет не вказаного типу;

545 000 снарядів 25-го калібру для БМП Bradley;

протипіхотні міни Claymore;

патрони для автоматичної зброї, гранати для протипіхотних гранатометів, снайперські гвинтівки, кулемети.

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Серед спеціального обладнання є мінні трали на бойову техніку, а також прилади та приціли нічного бачення.

Американці побили 5 рекордів для перемоги України

Рекорди американського постачання у січні 2023 року:

найбільші обсяги постачань озброєння за один місяць – 5,75 мільярда доларів; найбільша кількість артилерійських снарядів та мінометних мін усіх типів – 304 100 одиниць; найбільша кількість бронетехніки та бойових машин для мобільності військ за місяць – 943; вперше постачаються сучасні бойові машини, які перебувають на озброєнні армії США, – М2А2 ODS, М109А6, Stryker. Вони діють в єдиній мережі бойового управління та зв'язку й мають автоматизовані системи управління вогнем. Для системної реалізації їхніх можливостей у грудні закупили для України систему управління артилерією IFADTS; вперше для безпосередньої підтримки військ постачають мобільні зенітно-ракетні системи Avenger.

Росія не зможе відправити на фронт таку ж кількість зброї

Отож, чого вирішили добитись військові планувальники США? Вони хочуть посилити потужність вогню української артилерії найперше для знищення російської піхоти. Крім того, американці прагнуть підвищити тактичну мобільність української армії, постачати бронетехніку, яка вже є на озброєнні США, цілими батальйонними комплектами, щоб покращити логістику, експлуатацію та ремонт.

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США хочуть створити якісну перевагу на полі бою завдяки постачанню сучасних БМП Bradley та БТР Stryker, які мають перевагу над російськими бойовими машинами завдяки автоматизованим системам управління військами та вогнем, тепловізійним прицілам. Діють вони в комплексі з точними автоматичними гарматами та керованими ракетами.

Американські військові планувальники хочуть посилити ураження високоточними снарядами та ракетами російських об'єктів та радарних систем. Крім того, вони прагнуть поступово позбавити росіян переваги у важкій бойовій техніці та артилерійських боєприпасах, досягнути паритету у постачанні наземних озброєнь для української армії.

Росія не зможе постачати на фронт озброєння у таких кількостях, як США оголосили у січні. Тож, якщо такий темп постачань буде збережений й у наступні місяці 2023 року, то становище на фронті значно покращиться на нашу користь.

Дякуємо громадянам США за неймовірну за масштабами підтримку. Це ніколи не буде забуто.