Це не ніж в спину Росії

Багато хто зараз радісно хіхікає з позиції МЗС Ірану. Мовляв, це "ніж у спину" Росії від союзника і таке інше. Однак не поспішайте плескати в долоні завчасно.

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Нагадаю, що Іран, це країна-ізгой, яка постачає Росії спорядження та зброю. Станом на сьогодні у списку переданої Росії зброї та спорядження є:

БпЛА: Mohajer-6, Shahed-131, Shahed-136;

авіабомби: Ghaem-5;

шоломи: NIJ II;

бронежилети: Rouin-3.

У перспективі Росія може отримати від Ірану балістичні ракети Fateh-110 і Zolfaghar. Крім того, Кремль може укласти нові контракти на постачання дронів-камікадзе Shahed-131 і Shahed-136, аж до розміщення на території Росії виробництва цих БпЛА.

Наразі у Тегерані підтверджують отримання від Росії винищувачів Су-35, а також продовження військово-технічного співробітництва із придбанням комплексів С-400. Як ви вважаєте, в замін чого Росія передає Ірану техніку загальною вартістю мільярди доларів?

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Іран торгується з Росією

Хочу нагадати, що Білорусь також не визнала досі окупований Крим російським. Та хіба це завадило Мінську надати територію своєї країни для нападу на Україну? Чи завадило передавати сотні одиниць техніки та тисячі тонн боєприпасів Росії для війни з Україною?

Отож на заяви МЗС Ірану я не звертав би уваги. Адже не виключаю, що ця заява була зроблена навіть у контексті торгу. Мовляв: "А що ви нам можете запропонувати, щоб ми визнали окуповані території російськими? Ракетні технології? Може, ядерні?".