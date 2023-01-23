Основний лобіст України у світі – США

По-перше, тому що іншого президента в нас нема і не буде до кінця війни. А по-друге, тому, що такі твердження не мають під собою підстав.

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Якби нам дійсно давали зброю в залежності від того, що скаже Зеленський, ми б не отримали й десятої частини того, що ми маємо зараз. Бо наш основний донор і нестримний лобіст, що вибиває нам зброю у цілого світу, – це США.

Ті самі США, де президентом є Джо Байден. Той самий Байден, проти якого Зеленський "змовився" з Дональдом Трампом перед виборами в США.

Якби було все так, як дехто каже, і допомога залежала від вчинків Зеленського, цей дипломатичний факап президента України тупо перекреслив би все. Бо навряд чи Байден горів бажанням допомагати тому, хто з усіх сил працював на його поразку на виборах.

Але, слава богу, інтереси США – це не інтереси Байдена. Тому сам Байден натягнув на обличчя посмішку і пішов тиснути недавньому "кривднику" руку та постачати зброю.

Світ допомагає собі, а не Україні

Тепер ще раз і по буквах: своєю військовою допомогою світ допомагає не Україні, а собі самому!

Це не красива метафора, а факт, абсолютно чітко усвідомлений усіма урядами, які допомагають. Коли Данія передає всі 18 CAESAR, які мала на озброєнні, це не тому, що Данія така щедра. Причина в тому, що CAESAR данської армії – дуже мала ціна за те, що росіян зупинять в Україні, а не в Данії.

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Саме тому постачання зброї не припиниться ніколи. Чим більша у нас буде потреба, тим потужнішим воно буде.

Промови Зеленського можуть вплинути на постачання, але це короткострокові й незначні впливи. Якщо говорити у стратегічному вимірі, то що б Зеленський не говорив хорошого чи поганого для наших партнерів, зброю вони постачатимуть так само як і постачали. Бо постачають за себе, а не для Зеленського.

Німцям потрібен час, щоб впоратися зі страхом

Відмова Німеччини у Leopard не тому, що Зеленський сказав в інтерв'ю: "Дай танки!". А тому, що у разі, якщо Владімір Путін таки остаточно втратить розум, ядерні ракети можуть полетіти й на Німеччину. Так, вірогідність цього низька, але вона існує, і вона цілком реальна.

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Тож, поставте собі питання, чи готові ви допомагати сусідам, якщо це загрожуватиме ядерною бомбою вам? Переконаний, німці дадуть танки. Просто їм треба трошки часу, щоб перестати боятися.

Постачання тяжкої зброї, літаків, ракет великої дальності буде відбуватися незалежно від будь-яких заяв з України. Питання нашої обороноздатності куруються у Вашингтоні. Слава богу, там дорослі люди. Тому, що б ми тут не витворяли, поки ЗСУ б'ються, вони будуть мати всю можливу підтримку.