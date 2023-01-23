Основной лоббист Украины в мире – США

Во-первых, потому что другого президента у нас нет и не будет до конца войны. А во-вторых, потому, что такие утверждения не имеют оснований.

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Если бы нам действительно давали оружие в зависимости от того, что скажет Зеленский, мы не получили бы и десятой части того, что мы имеем сейчас. Потому что наш основной донор и безудержный лоббист, который выбивает нам оружие у всего мира, – это США.

Те самые США, где президент Джо Байден. Тот самый Байден, против которого Зеленский "сговорился" с Дональдом Трампом перед выборами в США.

Если бы было все так, как некоторые говорят, и помощь зависела от поступков Зеленского, этот дипломатический факап президента Украины тупо перечеркнул бы все. Вряд ли Байден горел желанием помогать тому, кто изо всех сил работал на его поражение на выборах.

Но, слава богу, интересы США – это не интересы Байдена. Поэтому сам Байден натянул на лицо улыбку и пошел жать недавнему "обидчику" руку и поставлять оружие.

Мир помогает себе, а не Украине

Теперь еще раз и по буквам: своей военной помощью мир помогает не Украине, а самому себе!

Это не красивая метафора, а факт, совершенно четко осознанный всеми правительствами, которые помогают. Когда Дания передает все 18 CAESAR, которые имела на вооружении, это не потому, что Дания так щедра. Причина в том, что CAESAR датской армии – очень малая цена за то, что россиян остановят в Украине, а не в Дании.

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Именно поэтому поставки оружия не прекратятся никогда. Чем больше у нас будет потребность, тем мощнее оно будет.

Речи Зеленского могут повлиять на поставки, но это краткосрочное и незначительное влияние. Если говорить в стратегическом измерении, то чтобы Зеленский не говорил хорошего или плохого для наших партнеров, оружие они будут поставлять так же, как и поставляли. Потому что поставляют за себя, а не для Зеленского.

Немцам нужно время, чтобы справиться со страхом

Германия отказалась поставлять Leopard не потому, что Зеленский сказал в интервью: "Дай танки!". А потому, что в случае, если Владимир Путин все-таки окончательно сойдет с ума, ядерные ракеты могут лететь и на Германию. Да, вероятность этого низка, но она существует, и она вполне реальна.

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Итак, задайте себе вопрос, готовы ли вы помогать соседям, если это будет угрожать ядерной бомбой вам? Уверен, немцы дадут танки. Просто им нужно немного времени, чтобы перестать бояться.

Поставка тяжелого оружия, самолетов, ракет большой дальности будет происходить независимо от любых заявлений из Украины. Вопросы нашей обороноспособности курируются в Вашингтоне. Слава богу, там взрослые люди. Поэтому, что бы мы здесь не вытворяли, пока ВСУ бьются, у них будет вся возможная поддержка.