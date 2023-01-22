Россияне готовы идти на позорную смерть

Но в любом случае надеюсь, что всем уже давно очевидно: только ВСУ отделяют нас от тотального всепоглощающего мрака, который движется на Украину. Движется, и не думает останавливать это продвижение.

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Когда недавно вышла известная статья главнокомандующего ВСУ, то она вызвала оживленную реакцию общества. Но эту реакцию вызвала лишь констатация понятных вещей: враг планирует и дальше наступать. Планирует, и для этого приступил к мобилизации, и будет продолжать ее в дальнейшем.

Смешно выглядят те, что до сих пор рассказывают о "войне Путина". Российский диктатор ее начал, но ведет он ее с активным привлечением всего своего народа. Этот народ, что характерно, полностью готов идти умирать и убивать ради цели "уничтожить Украину". Пусть эта цель усердно камуфлируется, но все равно она совершенно не скрывается. Они хотят завоевать и уничтожить Украину и готовы за это умирать.

Поэтому нужно быть готовыми к новым "мясным валам", которые будут накатываться на позиции ВСУ.

Бой за Соледар был ожидаемый

Те, для кого ситуация под Соледаром стала сюрпризом, просто должны посмотреть сводки за последнее полугодие. Тогда вы увидите, что этот "мясной вал" двигался на этот город не один день, не одну неделю, не один месяц. Понятно, что Украина не может противостоять агрессору таким способом, который московиты выбрали для себя. Значит, нужно ломать эти "волны" путем оснащения, подходов, подготовки.

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Не зря в Бахмуте не так давно был генерал Сырский, известный в течение последней войны как руководитель нескольких операций, которые в будущем будут изучаться как образцы мастерства: от обороны Киева и до "Харьковской офензивы".

Появление Сырского свидетельствует о значимости направления военного руководства и понимания всех угроз и вызовов. В конце концов, планы россиян не реализовались: прорыв украинской обороны они так и не осуществили, оцепление не провели, ВСУ сохранили контролируемость и организованность, сохраняют оборону на ключевом направлении. И это то, что должен признать каждый объективный зритель.

Для россиян нужно закрыть все "окна возможностей"

Но проблема нашествия "мобилизованных вредителей" никуда не делась. И это активизирует вопрос к цивилизованному миру о масштабах поддержки Украины. Кто-то недавно носился с идеями, что "завтра можно будет договориться", что "режим Путина изменится", что "не нужно закрывать окна возможностей" и "не нужна эскалация". Но в итоге российский агрессор только вынашивает новые масштабные планы продления агрессии.

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Отказ Украине в танках или ракетах не только не ограничивает эскалацию, но и, как видим, способствует дальнейшей эскалации.

Народ-террорист, известный под кодовым наименованием "россияне", мечтает только об убийствах украинцев. Это факт. Ответ на этот факт может быть только военный.

ВСУ неоднократно доказывали свою способность решать задачи любой сложности, но мир, претендующий на статус цивилизованного, должен им в этом помочь. Уговоры и убеждения народа-терориста не сработают. Не надо им оставлять "окна возможностей", потому что из этих окон очень сильно воняет.