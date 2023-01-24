Про це заявив речник концерну Rheinmetall. За його словами, він міг би поставити до України 139 танків Leopard 1 та Leopard 2.
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Танки передадуть не відразу
У нас ще є 22 машини з Leopard 2A4, які ми можемо підготувати до використання та доставити в Україну,
– наголосили у компанії.
Водночас слід розуміти, що відповідні танки Україна не отримає відразу ж. Ремонт та відновлення цих машин потребуватиме майже цілого року. Тож поставка, якщо зелене світло таки буде, відбудеться наприкінці 2023 або на початку 2024 року.
Крім того, є 29 Leopard 2A4, які готують для проєктів за кільцевим обміном. Вони будуть готовими до квітня – травня 2023 року. Що стосується Leopard 1, то концерн міг би зробити 88 таких машин.
Що таке RheinmetallЦе німецький машино- та зброєбудівний концерн. Його утворили ще у 1889 році. І він вважається одним з найбільших виробників військової техніки та зброї як у самій Німеччині, так і в цілій Європі. В основному він займається військовою технікою, зброєю, а також запчастинами для автомобілів.
Джерело: Wikipedia.
Рішення за німецькою владою
Слід розуміти, що ситуація навколо танків Leopard "дуже мінлива". Причиною цього є структура політики безпеки, різні форми прямого та непрямого постачання, а також зміна пріоритетів замовлень.
Тому складно, наприклад, назвати конкретні терміни поставок,
– підкреслив речник.
Слід розуміти, що держави, які мають танки Leopard та готові їх передати, повинні подати заявку до Федерального відомства економіки та експортного контролю. Рішення про дозвіл на передачу ухвалює вже Федеральна рада безпеки. До її складу входить кілька федеральних міністрів.
Характеристики німецьких танків Leopard / Інфографіка 24 Каналу
Яка зараз ситуація з танками Leopard
- Зауважимо, що Польща – одна з тих держав, які готові передати Україні Leopard. Вона вже офіційно запросила у Німеччини схвалення на постачання нашій державі німецьких танків.
- У WELT напередодні назвали, скільки танків Leopard на оснащенні різних країн. Відомо, що 13 європейських держав володіють близько 2 тисячами таких машин. Але лише невелика частина з них готова передати свої Leopard Україні.
- Тим часом Жозеп Боррель заявив, що Німеччина не блокуватиме передачу Leopard іншими державами. Відповідну заяву він зробив на брифінгу за підсумками засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ країн-членів.
- У цьому матеріалі ми проаналізували ситуацію навколо питання щодо передачі німецьких танків. Ми спробували розібратися, що ж криється за рішенням Шольца. Можливо, мовиться про власні амбіції або – впертість канцлера Німеччини.