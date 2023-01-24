Про це заявив речник концерну Rheinmetall. За його словами, він міг би поставити до України 139 танків Leopard 1 та Leopard 2.

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Танки передадуть не відразу

У нас ще є 22 машини з Leopard 2A4, які ми можемо підготувати до використання та доставити в Україну,

– наголосили у компанії.

Водночас слід розуміти, що відповідні танки Україна не отримає відразу ж. Ремонт та відновлення цих машин потребуватиме майже цілого року. Тож поставка, якщо зелене світло таки буде, відбудеться наприкінці 2023 або на початку 2024 року.

Крім того, є 29 Leopard 2A4, які готують для проєктів за кільцевим обміном. Вони будуть готовими до квітня – травня 2023 року. Що стосується Leopard 1, то концерн міг би зробити 88 таких машин.

Що таке Rheinmetall Це німецький машино- та зброєбудівний концерн. Його утворили ще у 1889 році. І він вважається одним з найбільших виробників військової техніки та зброї як у самій Німеччині, так і в цілій Європі. В основному він займається військовою технікою, зброєю, а також запчастинами для автомобілів.

Джерело: Це німецький машино- та зброєбудівний концерн. Його утворили ще у 1889 році. І він вважається одним з найбільших виробників військової техніки та зброї як у самій Німеччині, так і в цілій Європі. В основному він займається військовою технікою, зброєю, а також запчастинами для автомобілів.Джерело: Wikipedia

Рішення за німецькою владою

Слід розуміти, що ситуація навколо танків Leopard "дуже мінлива". Причиною цього є структура політики безпеки, різні форми прямого та непрямого постачання, а також зміна пріоритетів замовлень.

Тому складно, наприклад, назвати конкретні терміни поставок,

– підкреслив речник.

Слід розуміти, що держави, які мають танки Leopard та готові їх передати, повинні подати заявку до Федерального відомства економіки та експортного контролю. Рішення про дозвіл на передачу ухвалює вже Федеральна рада безпеки. До її складу входить кілька федеральних міністрів.



Характеристики німецьких танків Leopard / Інфографіка 24 Каналу

Яка зараз ситуація з танками Leopard