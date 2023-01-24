Об этом заявил спикер концерна Rheinmetall. По его словам, он мог бы поставить в Украину 139 танков Leopard 1 и Leopard 2.

Читайте также Три сценария поражения Путина, почему Запад до сих пор не дает танки: что об Украине пишут западные СМИ

Танки передадут не сразу

У нас еще есть 22 машины из Leopard 2A4, которые мы можем подготовить к использованию и доставить в Украину,

– отметили в компании.

В то же время, следует понимать, что соответствующие танки Украина не получит сразу же. Ремонт и восстановление этих машин потребует почти целый год. Так что поставка, если зеленый свет таки будет, состоится в конце 2023 или начале 2024 года.

Кроме того, есть 29 Leopard 2A4, которые готовят для проектов по кольцевому обмену. Они будут готовы к апрелю – маю 2023 года. Что касается Leopard 1, то концерн мог бы произвести 88 таких машин.

Что такое Rheinmetall Это немецкий машино- и оружестроительный концерн. Его образовали еще в 1889 году. И он считается одним из самых крупных производителей военной техники и оружия как в самой Германии, так и во всей Европе. В основном он занимается военной техникой, оружием, а также запчастями для автомобилей.

Источник: Это немецкий машино- и оружестроительный концерн. Его образовали еще в 1889 году. И он считается одним из самых крупных производителей военной техники и оружия как в самой Германии, так и во всей Европе. В основном он занимается военной техникой, оружием, а также запчастями для автомобилей.Источник: Wikipedia

Решение за немецкими властями

Следует понимать, что ситуация вокруг танков Leopard "очень изменчива". Причиной этого является структура политики безопасности, различные формы прямых и косвенных поставок, а также изменение приоритетов заказов.

Поэтому сложно, например, назвать конкретные сроки поставок,

– подчеркнул спикер.

Следует понимать, что государства, имеющие танки Leopard и готовые их передать, должны подать заявку в Федеральное ведомство экономики и экспортный контроль. Решение о разрешении на передачу принимается уже Федеральным советом безопасности. В его состав входит несколько федеральных министров.



Характеристики немецких танков Leopard / Инфографика 24 Канала

Какая сейчас ситуация с танками Leopard