Об этом заявил спикер концерна Rheinmetall. По его словам, он мог бы поставить в Украину 139 танков Leopard 1 и Leopard 2.
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Танки передадут не сразу
У нас еще есть 22 машины из Leopard 2A4, которые мы можем подготовить к использованию и доставить в Украину,
– отметили в компании.
В то же время, следует понимать, что соответствующие танки Украина не получит сразу же. Ремонт и восстановление этих машин потребует почти целый год. Так что поставка, если зеленый свет таки будет, состоится в конце 2023 или начале 2024 года.
Кроме того, есть 29 Leopard 2A4, которые готовят для проектов по кольцевому обмену. Они будут готовы к апрелю – маю 2023 года. Что касается Leopard 1, то концерн мог бы произвести 88 таких машин.
Что такое RheinmetallЭто немецкий машино- и оружестроительный концерн. Его образовали еще в 1889 году. И он считается одним из самых крупных производителей военной техники и оружия как в самой Германии, так и во всей Европе. В основном он занимается военной техникой, оружием, а также запчастями для автомобилей.
Источник: Wikipedia.
Решение за немецкими властями
Следует понимать, что ситуация вокруг танков Leopard "очень изменчива". Причиной этого является структура политики безопасности, различные формы прямых и косвенных поставок, а также изменение приоритетов заказов.
Поэтому сложно, например, назвать конкретные сроки поставок,
– подчеркнул спикер.
Следует понимать, что государства, имеющие танки Leopard и готовые их передать, должны подать заявку в Федеральное ведомство экономики и экспортный контроль. Решение о разрешении на передачу принимается уже Федеральным советом безопасности. В его состав входит несколько федеральных министров.
Характеристики немецких танков Leopard / Инфографика 24 Канала
Какая сейчас ситуация с танками Leopard
- Заметим, что Польша – одно из тех государств, готовых передать Украине Leopard. Она уже официально попросила у Германии одобрение на поставку нашему государству германских танков.
- В WELT накануне назвали, сколько танков Leopard на оснащении разных стран. Известно, что 13 европейских государств владеют около 2 тысячами таких машин. Но лишь небольшая часть готова передать свои Leopard Украине.
- Между тем, Жозеп Боррель заявил, что Германия не будет блокировать передачу Leopard другим государствам. Соответствующее заявление он сделал на брифинге по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел стран-членов.
- В этом материале мы проанализировали ситуацию вокруг вопроса передачи немецких танков. Мы попробовали разобраться, что же кроется за решением Шольца. Возможно, говорится о собственных амбициях или – упрямстве канцлера Германии.