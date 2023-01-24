Какую военную помощь США предоставили Украине в январе

6 и 19 января минобороны США одобрило 29-й и 30-й пакеты военной помощи. Согласно официальным релизам МО США и заявлениям должностных лиц, Украина получит военную помощь на общую сумму 5,75 миллиарда долларов.

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Для сравнения, за 2022 год пик поставки пришелся на август. В тот месяц поставили вооружение на 2,3 миллиарда долларов.

Напомним, что сама Украина, которая сейчас отчаянно требует вооружения у стран НАТО, в 2021 году потратила на закупку вооружений всего 800 миллионов долларов. То есть американские поставки в одном только январе 2023 года в 7 раз больше чем Украина выделяла за целый год для собственной защиты накануне нападения.

Теперь рассмотрим количество и назначение военной помощи США в январе 2023 года.

Тяжелое вооружение:

18 единиц 155-миллиметровых самоходных гаубиц Paladin М109А6;

36 единиц 105-миллиметровых прицепных гаубиц М119;

8 самоходных зенитно-ракетных комплексов Avenger;

109 БМП Bradley M2A2 ODS с 25-миллиметровой пушкой и управляемыми ракетами TOW-2;

190 БТР М113 и М1126 Stryker;

596 тяжелых и легких бронеавтомобилей классов MRAP и Humvee;

30 бронированных машин снабжения артиллерийскими снарядами;

6 бронированных командно-штабных машин;

22 бронированных артиллерийских тягачей;

Средства поражения:

1 100 корректированных снарядов 155 калибра Excalibur;

90 000 снарядов 155 калибра;

1 200 снарядов RAAM 155-го калибра для дистанционного минирования;

190 000 снарядов 105 калибра;

21 800 минометных мин 120 калибра;

ракеты для ракетно-артиллерийской системы HIMARS;

авиационные антирадарные ракеты HARM;

зенитные ракеты для систем NASAMS и Sea Sparrow;

4 000 неуправляемых авиационных ракет 70-го калибра Zuni;

1 090 противотанковых управляемых ракет TOW-2;

2 000 противотанковых управляемых ракет не указанного типа;

545 000 снарядов 25-го калибра для БМП Bradley;

противопехотные мины Claymore;

патроны для автоматического оружия, гранаты для противопехотных гранатометов, снайперские винтовки, пулеметы.

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Среди специального оборудования есть минные тралы на боевую технику, а также приборы и прицелы ночного видения.

Американцы побили 5 рекордов для победы Украины

Рекорды американских поставок в январе 2023 года:

наибольшие объемы поставок вооружения за один месяц – 5,75 миллиарда долларов; наибольшее количество артиллерийских снарядов и минометных мин всех типов – 304 100 единиц; наибольшее количество бронетехники и боевых машин для мобильности войск за месяц – 943; впервые поставляются современные боевые машины, находящиеся на вооружении армии США – М2А2 ODS, М109А6, Stryker. Они действуют в единой сети боевого управления и связи и обладают автоматизированными системами управления огнем. Для системной реализации их возможностей в декабре была закуплена для Украины система управления артиллерией IFADTS; впервые для непосредственной поддержки войск поставляют мобильные зенитно-ракетные системы Avenger.

Россия не сможет отправить на фронт такое же количество оружия

Итак, чего решили добиться военные планировщики США? Они хотят усилить мощь огня украинской артиллерии в первую очередь для уничтожения российской пехоты. Кроме того, американцы стремятся повысить тактическую мобильность украинской армии, поставлять уже имеющуюся на вооружении США бронетехнику целыми батальонными комплектами, чтобы улучшить логистику, эксплуатацию и ремонт.

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США хотят создать качественное преимущество на поле боя благодаря поставке современных БМП Bradley и БТР Stryker, которые имеют преимущество над российскими боевыми машинами благодаря автоматизированным системам управления войсками и огнем, тепловизионным прицелам. Действуют они в комплексе с точными автоматическими пушками и управляемыми ракетами.

Американские военные планировщики хотят усилить поражение высокоточными снарядами и ракетами российских и радарных систем. Кроме того, они стремятся постепенно лишить россиян преимущества в тяжелой боевой технике и артиллерийских боеприпасах, достичь паритета в поставке наземных вооружений украинской армии.

Россия не сможет поставлять на фронт вооружения в таких количествах, как США объявили в январе. Если такой темп поставок будет сохранен и в последующие месяцы 2023 года, то положение на фронте значительно улучшится в нашу пользу.

Спасибо гражданам США за невероятную по масштабам поддержку. Это никогда не будет забыто.