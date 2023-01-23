Немцы не хотят, чтобы их оружие убивало россиян

Германия воевала против России в двух мировых войнах. После второй – в ней сложился комплекс "исторической ответственности" в отношении России.

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Это привело к возникновению в Германии "искаженного" пацифизма – мир любой ценой, даже ценой уступок и жертв.

Немецкое общество сочувствует Украине и украинцам, но половина немцев против поставок тяжелого оружия. Они не могут и даже не хотят представить себе "немецкое оружие, убивающее россиян".

Часть немецких политиков также не готова и не хочет выявить лидерство и сказать, что победа над Россией – это победа Добра над Злом. И понятно почему – тогда придется разъяснять все многолетние связи с этим режимом и желание заработать на нем. А материалов для шантажа в Москве наверняка предостаточно.

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Кроме того, многие в Германии хотят сохранить возможность для диалога с Россией после войны. Берлин явно не хочет, чтобы в действующем "культе великой отечественной" Германию снова сделали основным врагом.

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Все это выглядит политической казуистикой, если смотреть из Киева, Харькова или Одессы, но нам нужны танки "на вчера". Следует принять и упаковать решение как "решение коллективного Запада". Это можно и нужно сделать.

Различные варианты типа "танкового консорциума" уже обсуждаются, есть и другие. В конце концов, мы несем ответственность как за наши решения, так и за то, чего мы не сделали. Пора вежливо, но четко сказать Германии, что она будет нести политическую и моральную ответственность за то, что она должна давно сделать.