На "Рамштайне" не было окончательного отказа

Министр обороны Германии Борис Писториус уже заявил, что Германия готова разрешить "некоторым странам" обучение танкистов ВСУ на Leopard 2. Украина получит эти танки сразу же, как только будет готово соглашение между участниками танковой коалиции.

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Другими словами, предварительное заявление о том, что во время заседания в формате "Рамштайн" не удалось договориться о передаче Leopard 2 для ВСУ – это не констатация окончательного отказа. Это только то, что участники заседания не успели до конца согласовать все технические и политические нюансы, по которым уже началась передача танков для Украины.

Казалось бы, какие могут быть нюансы у европейских Leopard 2 для Украины? Но в том-то и проблема, что они есть.

Это в случае с M1 Abrams все смотрится линейно. Среди стран Запада такие танки имеют только США – 2600 машин в строю и еще около 3500 на хранении. Здесь о передаче нужно просить только Белый Дом и Пентагон.

Что касается Leopard 2, то в общей сложности 14 стран Европы имеют лишь около 1400 таких танков в строю. Именно поэтому возникла идея танковой коалиции. Мол, 14 стран-операторов точно наберут хотя бы сотню машин для ВСУ. Но дальше оказалось, что ситуация далека от гомогенности, а собрать сотню машин можно не так быстро, как представлялось.

Какие проблемы возникли у Запада из Leopard для Украины

Например, Польша имеет 237 танков типов Leopard 2A4, Leopard 2A5 и Leopard 2Pl (формально больше, чем даже в Бундесвере). Однако Варшава может выделить всего 14 машин, потому что радикально поменяла оборонную политику. Она формирует новые пехотные и механизированные дивизии, поэтому теперь для нее каждая машина "на вес золота".

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Формально, больше всего Leopard 2 в Европе имеет Испания – 327 машин. Но оказывается, что испанское минобороны тратит около 100 миллионов евро в год на запчасти и техническое обслуживание. Это при оборонном бюджете в 10 млрд евро. Если бы наша страна так непропорционально мало тратила на "броню", мы бы встретили февраль 2022 года без боеспособных танков.

Действительно, Финляндия заявляла готовность дать нам свои Leopard 2. Но нюанс в том, что имеющиеся в строю те 100 танков финны покупали напрямую у Германии. Остальные 100 танков, которые сейчас хранятся, были куплены уже в Голландии в 2014 – 2019 годах. Похоже, что вопросы танков Финляндии придется согласовывать не только с немцами напрямую, но и с голландцами "косвенно" тоже.

Так, Нидерланды заявляли о готовности "оплатить Украине поставки Leopard". Но, если внимательно прочитать слова министра обороны Нидерландов, то там была речь о том, что Гаага готова оплатить для нас ремонт танков, стоящих "под открытым небом" на хранении на немецких заводах.

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Речь идет об ориентировочно 20 единиц Leopard 2 и 80 единиц Leopard 1. Для их восстановления нужно от 8 месяцев до 1 года. Поэтому здесь дальше вообще возникает вопрос об уместности такого шага.

Все что делается – в пользу Украины

В конце концов, на днях генсек НАТО заявил, что Россия сможет восстановиться для новой войны буквально через несколько лет после предстоящего разгрома в Украине. Это может быть еще один фактор, затормозивший вопрос танков на "Рамштайне".

Но на самом деле вся логика событий дальше складывается в нашу пользу. Пока участники танковой коалиции устранят все трения, наши танкисты уже освоят Leopard 2. Как только решение по машинам будет одобрено, к ним уже будут экипажи, готовые к утилизации россиян на новых технологических условиях.

Дальше россияне даже не успеют заметить, как увидят Leopard с крестами ВСУ на поле боя. Возможно, это будет даже последнее, что они успеют увидеть перед своей смертью.